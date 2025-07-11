В НАТО розповіли деталі про закупівлю зброї для України, обіцяної Трампом

Речниця НАТО Елісон Гарт прокоментувала заяву президента США Дональда Трампа про закупівлю зброї для України. За її словами, альянс продовжує працювати над забезпеченням підтримки України.

Про це Гарт повідомила у відповідь на запит Радіо Свобода.

Зброя для України від НАТО та Трампа: що відомо

Речниця наголосила, що допомога альянсу за запитом президента США буде “терміновою” і передбачатиме, поміж іншого, ППО та боєприпаси.

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– Члени Альянсу продовжують працювати над тим, щоб забезпечити Україні підтримку, необхідну для захисту від російської агресії. Це включає в себе термінові зусилля із закупівлі ключових поставок зі Сполучених Штатів, зокрема засобів протиповітряної оборони і боєприпасів, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Дональд Трамп повідомив про досягнення угоди з країнами НАТО, завдяки якій альянс закуповуватиме американське озброєння, яке потім будуть передавати українській армії.

Раніше стало відомо, що через активізацію російських атак по Україні Київ почав частіше звертатися до західних союзників із проханням збільшити постачання систем ППО.

Минулого тижня, під час завершальної прес-конференції саміту НАТО в Гаазі, Трамп оголосив, що Америка розгляне продаж додаткових систем Patriot для України.

Джерело : Радіо Свобода

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