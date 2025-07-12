Глава Єврокомісії відреагувала на плани Трампа щодо 30% мит на товари з ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на заяву Дональда Трампа про введення 30% мит на експорт із ЄС.

Про це вона заявила 12 липня у соцмережі Х.

Реакція ЄС на ультиматум Трампа

Фон дер Ляєн зазначила, що такі заходи завдадуть збитків обом сторонам.

Зараз дивляться

— 30%-ві мита на експорт з ЄС зашкодять бізнесу, споживачам і пацієнтам по обидва боки Атлантики. Ми продовжимо роботу над досягненням угоди до 1 серпня, – сказала Ляєн.

Водночас глава Єврокомісії наголосила, що блок готовий захищати свої інтереси.

— Ми готові захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів, – додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС і Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%, якщо сторони не укладуть торговельну угоду до цієї дати.

Це рішення стало продовженням тарифної політики адміністрації Трампа, яка раніше встановила ультиматум для країн світу: укласти торговельні угоди до 1 серпня або зіткнутися з митами від 10% до 50%.

Наразі торгові перемовини США з ЄС та іншими партнерами все ще інтенсивно тривають.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.