Глава Єврокомісії відреагувала на плани Трампа щодо 30% мит на товари з ЄС
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на заяву Дональда Трампа про введення 30% мит на експорт із ЄС.
Про це вона заявила 12 липня у соцмережі Х.
Реакція ЄС на ультиматум Трампа
Фон дер Ляєн зазначила, що такі заходи завдадуть збитків обом сторонам.
— 30%-ві мита на експорт з ЄС зашкодять бізнесу, споживачам і пацієнтам по обидва боки Атлантики. Ми продовжимо роботу над досягненням угоди до 1 серпня, – сказала Ляєн.
Водночас глава Єврокомісії наголосила, що блок готовий захищати свої інтереси.
— Ми готові захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів, – додала фон дер Ляєн.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС і Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%, якщо сторони не укладуть торговельну угоду до цієї дати.
Це рішення стало продовженням тарифної політики адміністрації Трампа, яка раніше встановила ультиматум для країн світу: укласти торговельні угоди до 1 серпня або зіткнутися з митами від 10% до 50%.
Наразі торгові перемовини США з ЄС та іншими партнерами все ще інтенсивно тривають.