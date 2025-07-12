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Наступний Рамштайн відбудеться онлайн упродовж 10 днів – генерал Фройдінг

Фройдінг: Рамштайн зберуться онлайн протягом наступних 10 днів
Фото: Getty Images

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться протягом наступних 10 днів в онлайн-режимі.

Про це повідомив головний координатор німецької військової допомоги Україні генерал-майор Крістіан Фройдінг, передає Інтерфакс-Україна.

Коли відбудеться наступний Рамштайн

За словами генерала, міністри вирішили, що це буде віртуальна зустріч, яка мине під керівництвом Великої Британії та Німеччини, як і попередня зустріч Рамштайн.

Зараз дивляться

– Вона буде запланована протягом найближчих днів, – додав Фройдінг.

Начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН наголосив, що точні дати й деталі засідання будуть оголошені найближчим часом після остаточного узгодження з усіма учасниками Контактної групи.

Нагадаємо, минуле 28-ме засідання у форматі Рамштайн відбулося 4 червня та принесло рекордні результати для української армії.

За підсумками зустрічі Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів – £350 млн, що дозволить передати Україні 100 тисяч дронів у 2025-му. Загальна британська військова підтримка у 2025 році становить £4,5 млрд.

Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на €5 млрд, до якого увійшло фінансування далекобійного озброєння, яке виготовлятимуть в Україні, а також передавання систем ППО, зброї та боєприпасів.

Нідерланди надали пакет допомоги вартістю €400 млн, зокрема протимінний корабель, катери та морські дрони. Бельгія оголосила довгострокову ініціативу – щорічну допомогу в розмірі €1 млрд до 2029 року.

Норвегія виділила $700 млн на дрони з фокусом на український ОПК, Канада – $45 млн на дрони та броньовані машини, а Швеція надала $440 млн на міжнародні програми закупівлі артилерійських боєприпасів та озброєння.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, безпекова допомога 2025 року перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни.

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