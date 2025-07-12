Трамп анонсував 30% мита для ЄС і Мексики з 1 серпня

Президент США Дональд Трамп 12 липня заявив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС і Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Reuters.

Трамп розповів, як ЄС і Мексика можуть уникнути мит

Глава Штатів зазначив, що ця тарифна ставка набагато менша, ніж потрібно, щоб ліквідувати торговий дефіцит, який Вашингтон має із ЄС.

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Водночас він додав, що європейським компаніям не потрібно буде сплачувати мита, якщо вони розмістять виробництво у США.

За кілька днів до цього американський президент оголосив про 35% мита до канадського імпорту з серпня, а також про плани застосувати тарифи 15-20% до решти торгових партнерів.

Крім того, Дональд Трамп запровадив 25% мита на товари з Японії та Південної Кореї.

Також американський президент впровадив мита для ще шести країн : 30% для Алжиру; 30% для Іраку; 30% для Лівії; 25% для Брунею; 25% для Молдови; 20% для Філіппін.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у інтерв’ю CNN, що низка країн можуть зіткнутися з американськими тарифами з 1 серпня, якщо не укладуть торгові угоди з Вашингтоном.

Серед них не тільки країни Євросоюзу.

Це фактично відкладає застосування тарифів, які спочатку мали повернутися 2 квітня, але були призупинені до 9 липня.

Адміністрація Трампа направить листи 100 невеликим країнам із попередженням про повернення до тарифних ставок від 2 квітня.

У листах зазначатиметься: якщо країни не досягнуть прогресу у переговорах, то з 1 серпня повернуться мита розміром від 10% до 50%.

Наразі торгові перемовини США з Канадою та Євросоюзом все ще інтенсивно тривають.

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