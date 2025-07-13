Армія США не готова до війн: бракує власного виробництва дронів – NYT

США можуть виявитися неготовими до повномасштабного збройного конфлікту з використанням дронів.

Під час нещодавніх військових навчань в Алясці американські виробники безпілотників не змогли продемонструвати надійність своїх розробок, а засоби радіоелектронної боротьби виявилися малоефективними, йдеться у матеріалі The New York Times.

США не готові до війни дронів

Польові випробування нових дронів-камікадзе, організовані Міністерством оборони США на полігоні Yukon Training Area, показали низьку готовність армії до дронової війни.

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Більшість протестованих безпілотників не впоралися з поставленими завданнями: якісь не злетіли, інші розбилися або не влучили у ціль.

– Якщо завтра почнеться війна – ми не готові, – сказав Трент Еменекер, керівник проєктів автономних систем у Defense Innovation Unit, який організував ці випробування.

За словами американських військових, нові переносні системи радіоелектронної боротьби, які використовували солдати, не змогли ефективно нейтралізувати дрони. Частина обладнання виявилась застарілим, сучасні зразки не впорались із перешкодами.

На четвертий день навчань військові частково адаптувались до нових умов і почали ефективніше використовувати техніку. Проте загалом результати виявилися невтішними: американська армія поки не готова ефективно протистояти сучасним дроновим загрозам.

США відстають у масовому виробництві дронів

Учасники навчань – компанії Dragoon та AeroVironment – мали продемонструвати автономні дрони, здатні без GPS і без зв’язку з оператором виявляти ціль та знищувати її.

Дрони Dragoon змогли частково влучити лише в останній день, дрони AeroVironment – взагалі не досягали цілей.

За оцінками галузевих експертів, США суттєво відстають у масовому виробництві безпілотників.

На тлі цього Китай, зокрема компанія DJI, щороку виробляє мільйони дронів. При цьому американська армія не має права закуповувати китайські безпілотники через законодавчі обмеження.

Ринок виробників дронів США

Наразі у США існує понад 500 компаній-виробників дронів, однак більшість із них – це стартапи з обмеженими виробничими потужностями. За даними Асоціації безпілотних систем, вони виробляють менш як 100 тис. одиниць на рік.

Розвиток галузі в США підтримали великі приватні інвестори. Фонд Пітера Тіля Founders Fund інвестував понад $1 млрд у Anduril Industries. У 2023 році Дональд Трамп-молодший увійшов до ради директорів Unusual Machines.

Окрему увагу під час навчань привернув невеликий дрон Archer від каліфорнійського стартапу Neros, який зміг обійти глушіння завдяки швидкому перемиканню частот. Neros має офіс в Україні та вже поставила ЗСУ понад 6 тис. дронів цього типу.

За словами військових аналітиків, Україна нині перетворилася на один з центрів практичного розвитку дронових технологій. Саме постійна присутність інженерів на фронті дозволяє адаптувати техніку до реальних умов бою.

Міністр оборони США Піт Гегсет нещодавно анонсував програму реформ у сфері безпілотної зброї. Він визнав, що армія США відстала через бюрократію і складні процедури закупівель.

– Поки наші противники виробляли мільйони дешевих дронів, ми загрузли в паперовій тяганині, – заявив Гегсет.

Джерело : NYT

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