Генсек НАТО відвідає Трампа у Вашингтоні наступного тижня
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розпочне офіційний візит до Вашингтона 14 липня.
Про це оголосила пресслужба Північноатлантичного блоку, повідомляє Європейська правда.
Про що генсек НАТО говоритиме з Трампом
Протягом дводенного перебування у США очільник НАТО проведе переговори з президентом Дональдом Трампом.
Також у програмі візиту – зустрічі з держсекретарем Марко Рубіо, главою Пентагону Пітом Гегсетом та парламентаріями.
Ключовими темами переговорів стануть питання співфінансування НАТО, підтримка України та координація дій у сфері безпеки.
Зазначається, що Рютте намагатиметься зберегти єдність трансатлантичного партнерства.
Поїздка генсека НАТО відбувається в умовах складних відносин між Організацією Північноатлантичного договору та адміністрацією Трампа.
Як зазначили у медіа, американський лідер традиційно висуває претензії до європейських партнерів щодо фінансування оборонних витрат.
Наслідки вашингтонських переговорів можуть визначити подальший розвиток відносин США-НАТО.
Нагадаємо, що сьогодні, 13 липня у Брюсселі посли Європейського Союзу зустрілися для обговорення 18-го пакету санкцій проти Росії та підвищення мит для ЄС.