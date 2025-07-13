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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Генсек НАТО відвідає Трампа у Вашингтоні наступного тижня

Марк Рютте
Фото: УНІАН

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розпочне офіційний візит до Вашингтона 14 липня.

Про це оголосила пресслужба Північноатлантичного блоку, повідомляє Європейська правда.

Про що генсек НАТО говоритиме з Трампом

Протягом дводенного перебування у США очільник НАТО проведе переговори з президентом Дональдом Трампом.

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Також у програмі візиту – зустрічі з держсекретарем Марко Рубіо, главою Пентагону Пітом Гегсетом та парламентаріями.

Ключовими темами переговорів стануть питання співфінансування НАТО, підтримка України та координація дій у сфері безпеки.

Зазначається, що Рютте намагатиметься зберегти єдність трансатлантичного партнерства.

Поїздка генсека НАТО відбувається в умовах складних відносин між Організацією Північноатлантичного договору та адміністрацією Трампа.

Як зазначили у медіа, американський лідер традиційно висуває претензії до європейських партнерів щодо фінансування оборонних витрат.

Наслідки вашингтонських переговорів можуть визначити подальший розвиток відносин США-НАТО.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 липня у Брюсселі посли Європейського Союзу зустрілися для обговорення 18-го пакету санкцій проти Росії та підвищення мит для ЄС.

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