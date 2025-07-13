У Мін’юсті США звільняють працівників, які розслідували справи проти Трампа – ЗМІ

У Міністерстві юстиції США звільнили понад 35 співробітників, які були залучені до розслідувань щодо колишнього президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на власні джерела.

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За інформацією видання, звільнення торкнулися команди, яка працювала під керівництвом колишнього спецпрокурора Джека Сміта.

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Йдеться про справу щодо зберігання Трампом секретних документів, а також про розслідування його можливих спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року.

Серед звільнених — помічники юристів, фінансисти, технічний персонал, двоє прокурорів із Північної Кароліни та Флориди, а також Петті Хартман — старша спеціалістка зі зв’язків з громадськістю.

Ще близько 15 співробітників можуть бути звільнені найближчим часом.

Звільнення проводить так звана робоча група з озброєння, створена за ініціативи генерального прокурора Пем Бонді.

Група займається переглядом політики правоохоронних органів адміністрації Джо Байдена, зокрема у справах стосовно штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

У коментарі CBS News Петті Хартман заявила:

— Правила більше не діють. Раніше була межа між Білим домом і Міністерством юстиції. Ця межа тепер точно зникла.

Нагадаємо, що 6 січня 2021 року в Вашингтоні сотні прихильників тодішнього президента Дональда Трампа штурмували будівлю Капітолію США.

Це сталося під час засідання Конгресу, де мали затвердити результати президентських виборів 2020 року.

Протестувальники, невдоволені поразкою Трампа на виборах, прорвали охорону й увірвалися до будівлі, змусивши сенаторів та представників Палати представників евакуюватися. Засідання було перервано на кілька годин.

Під час штурму Капітолію загинули п’ятеро осіб, понад 140 поліцейських дістали поранення. Після відновлення роботи Конгресу перемогу Джо Байдена на виборах було офіційно підтверджено.