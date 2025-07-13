В Ірландії почали розкопки на місці масового поховання 796 дітей з притулку

У місті Туам (графство Голвей, Ірландія) розпочали розкопки на місці масового поховання, де, ймовірно, перебувають останки 796 дітей. Про це пише CNN.

В Ірландії знайшли масове поховання дітей

Йдеться про територію католицького притулку, який діяв у 20 столітті для незаміжніх вагітних жінок і молодих матерів. Розслідування триватиме два роки.

Цей та інші подібні заклади діяли в Ірландії з 1920-х до 1990-х років. Вони мали на меті ізолювати жінок, які завагітніли поза шлюбом.

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Частину немовлят віддавали на усиновлення – легально або незаконно, зокрема до США, Канади, Австралії та Великої Британії.

Але багато дітей померли – десятки тисяч матерів навіть не знали, що сталося з їхніми малюками. Лише в Туамі, за даними розслідування, загинуло майже 800 дітей. Їхні тіла знайшли у каналізаційній системі.

Це стало відомо лише у 2014 році завдяки місцевій історикині Кетрін Корлесс. Спершу її звинувачували у дезінформації, але згодом уряд визнав: у Туамі справді виявлено масове поховання, а рівень дитячої смертності в таких закладах був “жахливим”.

На місці працює команда міжнародних судово-медичних експертів. За словами археологині Ніам МакКаллаг, у резервуарі виявили щонайменше 20 камер з рештками дітей віком від 35 тижнів до трьох років.

Якщо вдасться довести, що смерть когось із дітей була насильницькою, справу передадуть поліції.

Жертви дитячого притулку у Туамі

Історії жертв залишають глибоку рану в ірландському суспільстві. Багато з них дізналися про своїх родичів уже в дорослому віці. Серед них – Анна Корріган, яка лише після смерті матері дізналася, що мала двох братів, які народилися в Туамі. Один з них, Джон, помер у віці 13 місяців від кору. Інший, можливо, був усиновлений за кордон.

Жінки, які пережили ці інституції, свідчать про тортури, розлуку з дітьми та соціальну ізоляцію. Тереза О’Салліван, яка народилася в Туамі в 1957 році, розповідає, що її мати все життя шукала доньку, попри заборони черниць.

Зараз вона бере участь в акції з пошани до померлих дітей.

– Ми жили поруч із ними. Їхні тіла досі в тих стінах. Ми маємо витягти їх звідти, – говорить жінка.

У 2021 році держава офіційно вибачилася перед постраждалими та оголосила програму компенсацій. Проте багато родин досі вважають, що реакція влади є недостатньою.

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