ЄС дає США час на переговори: торговельні контрзаходи відкладено до 1 серпня

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в Брюсселі, що Євросоюз продовжує тимчасове припинення торгових заходів проти США до 1 серпня.

Про це повідомляє Bloomberg.

ЄС призупинив контрзаходи щодо США на час переговорів

Європейський союз вирішив продовжити призупинення контрзаходів щодо Сполучених Штатів до 1 серпня 2025 року.

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Таку заяву зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після того, як Дональд Трамп пригрозив запровадити 30% мита на європейські товари, якщо сторони не досягнуть нових домовленостей.

Ідеться про заходи у відповідь, які ЄС раніше запровадив через американські мита на сталь і алюміній.

Наразі дії цих заходів тимчасово призупинено, однак без ухваленого продовження вони мали б автоматично поновитися вже найближчої ночі.

У Брюсселі зазначають, що це продовження — останній шанс для переговорів, але ЄС також паралельно працює над додатковим пакетом заходів, щоб бути готовим до будь-якого сценарію.

Наразі чинний список обмежень стосується американського експорту на €21 млрд (близько $24,5 млрд), а новий перелік може охопити ще €72 млрд.

Ключовими предметами розбіжностей залишаються тарифи на автомобілі та агропродукцію.

ЄС хоче зафіксувати верхню межу для тарифів на сільське господарство на рівні 10%, але виступає проти схем, які можуть стимулювати перенесення виробництва в США.

— Водночас ми продовжимо готувати нові контрзаходи, щоб бути повністю готовими. Але ЄС і далі прагне вирішити це шляхом переговорів, — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що Дональд Трамп анонсував 30% мита для ЄС, якщо ті не підпишуть зі Сполученими Штатами торговельної угоди, або ж не розмістять виробництво у США.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що такі заходи завдадуть збитків обом сторонам.

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