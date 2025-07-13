ЄС дає США час на переговори: торговельні контрзаходи відкладено до 1 серпня
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в Брюсселі, що Євросоюз продовжує тимчасове припинення торгових заходів проти США до 1 серпня.
Про це повідомляє Bloomberg.
ЄС призупинив контрзаходи щодо США на час переговорів
Європейський союз вирішив продовжити призупинення контрзаходів щодо Сполучених Штатів до 1 серпня 2025 року.
Таку заяву зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після того, як Дональд Трамп пригрозив запровадити 30% мита на європейські товари, якщо сторони не досягнуть нових домовленостей.
Ідеться про заходи у відповідь, які ЄС раніше запровадив через американські мита на сталь і алюміній.
Наразі дії цих заходів тимчасово призупинено, однак без ухваленого продовження вони мали б автоматично поновитися вже найближчої ночі.
У Брюсселі зазначають, що це продовження — останній шанс для переговорів, але ЄС також паралельно працює над додатковим пакетом заходів, щоб бути готовим до будь-якого сценарію.
Наразі чинний список обмежень стосується американського експорту на €21 млрд (близько $24,5 млрд), а новий перелік може охопити ще €72 млрд.
Ключовими предметами розбіжностей залишаються тарифи на автомобілі та агропродукцію.
ЄС хоче зафіксувати верхню межу для тарифів на сільське господарство на рівні 10%, але виступає проти схем, які можуть стимулювати перенесення виробництва в США.
— Водночас ми продовжимо готувати нові контрзаходи, щоб бути повністю готовими. Але ЄС і далі прагне вирішити це шляхом переговорів, — заявила Урсула фон дер Ляєн.
Нагадаємо, що Дональд Трамп анонсував 30% мита для ЄС, якщо ті не підпишуть зі Сполученими Штатами торговельної угоди, або ж не розмістять виробництво у США.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що такі заходи завдадуть збитків обом сторонам.