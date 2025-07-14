Каллас вважає надто тривалим ультиматум Трампа щодо миру з РФ

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що термін у 50 днів, який президент США Дональд Трамп дав Росії на досягнення мирної угоди, є надто довгим з огляду на щоденні жертви серед мирного населення України.

Про це повідомляє The Telegraph.

— 50 днів — це дуже довгий термін, якщо врахувати, що щодня вбивають невинних цивільних осіб, — наголосила Каллас 14 липня, коментуючи слова Трампа про можливі санкції проти Росії у разі провалу домовленостей.

Водночас вона позитивно оцінила саму жорстку позицію американського президента щодо Кремля.

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— Те, що Трамп займає тверду позицію щодо Росії, — це дуже позитивно, — додала дипломатка.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії введенням 100% митних тарифів, якщо Москва за 50 днів не погодиться на мирну угоду з Україною.

Він знову повторив, що дуже розчарований кремлівським диктатором Володимиром Путіним, адже думав, що вдасться домовитися ще два місяці тому.

Також, Трамп повідомив, що одна з країн готова передати Україні до 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot.

За словами американського лідера, кілька країн, які володіють системами Patriot, готові віддати їх Україні, а США в майбутньому компенсують це, виготовивши нові системи для союзників.

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