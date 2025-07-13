Макрон оголосив про подвоєння оборонного бюджету Франції

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про намір істотно підвищити фінансування сектору оборони.

Він аргументував це рішення безпрецедентними викликами – від агресивної політики Росії до тероризму та атак у кіберпросторі, пише France24.

Франція суттєво збільшить витрати на оборону

У 2026-2027 роках Франція планує додатково інвестувати в оборонну сферу €6,5 млрд: €3,5 млрд в 2026 році та €3 млрд – у 2027-му.

Зараз дивляться

Таким чином через два роки оборонний бюджет Франції сягне €64 млрд – удвічі більше, ніж у 2017 році, коли Макрон уперше обійняв посаду президента.

Про це президент оголосив у неділю під час щорічного звернення до французьких військових напередодні святкування Дня взяття Бастилії.

Він підкреслив, що нинішня геополітична ситуація є найбільшою загрозою свободі з часів завершення Другої світової війни у 1945 році.

– Щоб бути вільними в цьому світі, ми маємо вселяти страх. А щоб нас боялися – повинні бути сильними, – зазначив президент.

Макрон підкреслив, що необхідні кошти для зміцнення армії можна знайти попри необхідність зменшення державної заборгованості.

Праві політичні сили виступають за збільшення оборонного бюджету, тоді як ліві критикують таке рішення, вважаючи, що пріоритет має надаватися соціальним витратам.

Ядерна зброя Франції та безпека Європи

Французький лідер анонсував також початок стратегічних консультацій із партнерами в Євросоюзі щодо ролі французького ядерного потенціалу в безпеці європейського континенту.

Цей діалог, за його словами, є відповіддю на нові глобальні реалії – повномасштабну війну в Україні, нестабільність на Близькому Сході та непередбачуваність США на міжнародній арені.

– Кожен француз має усвідомити масштаб загроз. Свобода має свою ціну, – наголосив президент.

Нагадаємо, Франція та Велика Британія планують збільшити чисельність спільних миротворчих сил до 50 тис. осіб та готувати їх до потенційного розміщення в Україні в рамках так званої Коаліції охочих.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.