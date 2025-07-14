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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Мита Трампа практично заборонять торгівлю ЄС і США – єврокомісар

Марош Шефчович

Європейський Союз висловив розчарування через плани президента США Дональда Трампа запровадити з 1 серпня мита в розмірі 30% на товари.

Як мита вплинуть на торгівлю ЄС і США

Як заявив європейський комісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович, пропозиція Трампа фактично заборонить взаємну торгівлю між країнами ЄС і США.

За його словами, лист американського президента сильно змінює динаміку торгових переговорів з Євросоюзом.

Зараз дивляться

Шефчович зазначив, що з боку ЄС було відчуття близькості до угоди. Він пояснив, що Європа вела переговори щодо угоди протягом тижнів. На його думку, її вже майже досягнуто.

Проте єврокомісар попередив, що запроваджені США мита матимуть катастрофічні наслідки для двосторонньої торгівлі.

– Ідея 30% мита фактично є забороною взаємної торгівлі. Майже неможливо продовжувати торгувати так, як ми звикли в трансатлантичних відносинах. Ланцюги постачання серйозно постраждають з обох сторін Атлантики, – припустив він.

Водночас Шефчович наголосив, що ЄС сподівається відговорити США від запровадження мит, але якщо не відбудеться домовленості до 1 серпня, тоді готуються пропорційні контрзаходи для відновлення балансу.

На думку єврокомісара, нинішня невизначеність, спричинена безпідставними митами, не може тривати нескінченно. Тому країни Євросоюзу повинні підготуватися до всіх результатів, наголосив він.

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Джерело: Єврокомісія

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