Розмови нічого не означають: Трамп критикує телефонні дзвінки з Путіним

Президент США Дональд Трамп зауважує, що телефонні розмови із кремлівським диктатором Володимиром Путіним насправді нічого не значать, адже після них Росія атакує Україну.

Про це заявив Трамп під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

Розмови Трампа з Путіним

Трамп розкритикував Путіна за їхні телефонні розмови, але ці розмови нічого не значать.

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– Я багато розмовляю з ним про те, щоб розв’язати цю проблему, і завжди кладу слухавку, кажучи: Ну, це була приємна розмова. А потім (росіяни, – Ред.) ракети запускають на Київ або інше місто… І після того, як це трапляється три-чотири рази, кажу, що розмови нічого не значать, – наголосив Дональд Трамп.

Американський президент також каже, що ділиться враженнями про розмову з Путіним зі своєю дружиною Меланією Трамп, наголошуючи, що розмова була дуже приємною.

Але у відповідь перша леді каже, що після розмови Росія знову атакувала Україну.

– Я йду додому, кажу першій леді, що сьогодні розмовляв з Володимиром (Путіним, – Ред.), у нас була чудова розмова. А вона каже: О, справді? Щойно було атаковано ще одне місто (в Україні, – Ред.), – зазначив Дональд Трамп.

А ще американський президент зазначив, що не хоче називати російського диктатора вбивцею.

– Я не хочу сказати, що він вбивця, але він жорсткий хлопець, – каже Трамп і зауважує, що Путін начебто обдурив попередніх президентів США.

Трамп сподівається, що Володимир Путін погодиться на справедливу мирну угоду.

Джерело : The Guardian

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