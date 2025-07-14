Трамп заявив, що не вважає Путіна вбивцею

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче спробувати закінчити війну в Україні.

Про це він сказав на спільній з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пресконференції у Вашингтоні.

Трамп про закінчення війни в Україні

– Я хочу ще раз зробити одну заяву. Я вже казав, що це не війна Трампа. Ми тут, щоб спробувати її закінчити і врегулювати, — наголосив президент США.

Зараз дивляться

Американський президент також визнає, що Європа має велике прагнення закінчити війну в Україні, що, за його словами, він не цінував на початку.

– Вони дійсно вважають, що це дуже, дуже важлива справа, інакше вони б не робили цього… Подивіться, вони погоджуються просто. Вони платять за все, — сказав Дональд Трамп.

Він також вважає, що російський диктатор Володимир Путін нібито знає, що таке справедлива угода про мир.

– Він (Путін, – Ред.) знає, що таке справедлива угода… Я багато з ним розмовляю про те, щоб це закінчити. Я завжди кладу слухавку і кажу: Це була приємна телефонна розмова. А потім по Києву чи якомусь іншому місту (росіяни, – Ред.) запускають ракети, і це дивно, – наголосив Трамп.

Він каже про Путіна: Я не хочу сказати, що він вбивця, але він жорсткий хлопець, оскільки обдурив попередніх президентів США.

Президент США вважав, що близько чотирьох разів він думав, що нібито досягнув угоди з Росією щодо закінчення війни в Україні. Але розмови про це тільки продовжуються.

Трамп вважає, що тиск через торгівлю чудово допомагає врегулювати війни і є шансом на мир.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.