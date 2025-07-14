Трамп зустрінеться з Чарльзом III – чому візит називають безпрецедентним

Президент США Дональд Трамп відвідає Велику Британію із дводенним офіційним візитом, що триватиме з 17 по 19 вересня 2025 року. Про це офіційно повідомив Букінгемський палац.

Король Чарльз III прийматиме американського лідера у Віндзорському замку. Це буде другим державним візитом Трампа до Великої Британії.

До слова, це є великою рідкістю в дипломатичній практиці, коли один і той самий президент отримує повторну аудієнцію у монарха.

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Трамп зустрінеться з Чарльзом III

Офіційне запрошення було передано Дональду Трампу ще в лютому цього року під час візиту прем’єр-міністра Кіра Стармера до Білого дому.

– Це безпрецедентний крок. Такого ще не було, – заявив тоді Стармер.

Нагадаємо, у 2019 році Трампа приймала королева Єлизавета II. Для нього влаштували банкет у Букінгемському палаці та артилерійський салют. Пізніше президент згадував цю зустріч у документальному фільмі, назвавши королеву “фантастичною”.

Однак тоді не обійшлося без скандалу. Незадовго до свого прибуття у британську столицю Дональд Трамп публічно розкритикував мера Лондона Садіка Хана, назвавши його “абсолютним невдахою”. Хан відповів, що риторика Трампа нагадує мову “фашистів XX століття”. Конфлікт між ними досі триває.

Чи виступить Трамп перед британським парламентом

Через те, що наприкінці вересня у Великій Британії традиційно проходять щорічні партійні конференції, парламент, ймовірно, не працюватиме. Тож виступ Дональда Трампа у Палаті громад малоймовірний.

Це контрастує з нещодавнім візитом президента Франції Еммануеля Макрона, якому дали виголосити слово перед британськими парламентарями.

Відомо, що президент США зустрінеться з монархом у Вінздорі через те, що Букінгемський палац перебуває в процесі реконструкції.

Джерело : NYT

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