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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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У США побудують завод з виробництва хімкомпонентів для ОПК України

артилерія снаряд 155 мм
Фото: Getty Images

У Сполучених Штатах Америки побудують завод, який вироблятиме хімічні компоненти для українського оборонно-промислового комплексу.

Будівництво заводу в США для ОПК України

Акціонерне товариство Українська оборонна промисловість та американська компанія D&M Holding Company підписали документ, який передбачає створення спільного підприємства з виробництва спеціальних хімічних речовин для потреб оборонного сектору.

Як повідомляє Укроборонпром, це відбулося 11 липня в Римі на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2025).

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– Підприємство буде розташоване у США та виготовлятиме продукцію, яка використовується у виробництві боєприпасів для Сил оборони України, – йдеться у повідомленні.

В Укроборонпромі наголосили, що це принципово важливий крок на шляху до подолання дефіциту продуктів спеціальної хімії, який сьогодні гостро відчуває боєприпасна галузь.

Документ підписали генеральний директор АТ УОП Олег Гуляк та СЕО D&M Holding Company Даніел Пауерс у присутності спеціального посланника США Кіта Келлога, радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна, керівника Наглядової ради АТ Українська оборонна промисловість Давіда Ломджарії.

Олег Гуляк наголосив, що українська оборонна промисловість має поступово перейти від масштабних закупівель до власного виробництва, щоб задовольнити нагальні потреби.

На його думку, важливо, що підприємство працюватиме на безпечній території.

Він стверджує, що цей проєкт закладає основу для посилення виробничої незалежності та забезпечує вищий рівень оперативної готовності Сил оборони України.

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Джерело: Укроборонпром

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