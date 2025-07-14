У США пропонують використати активи РФ для повернення викрадених українських дітей

Президент США Дональд Трамп може отримати право використовувати заморожені російські активи для допомоги українським дітям, яких окупанти незаконно вивезли до РФ.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

Підтримка США у поверненні українських дітей

За словами Олени Кондратюк, в американському Сенаті представили двопартійний законопроєкт щодо посилення підтримки у виявленні та поверненні українських дітей, викрадених Росією, та притягнення винних до відповідальності.

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Документ розробили сенаторка-демократка Емі Клобушар та республіканець Чак Грасслі.

Згідно із законопроєктом, у закону, державні органи та федеральні агентства Сполучених Штатів мають надавати Україні допомогу:

у розслідуванні викрадення дітей, їхній ідентифікації та збору розвідувальної інформації з відкритих джерел, а також у притягненні до відповідальності винних за ці злочини;

у наданні викраденим РФ українським дітям медичних та психологічних реабілітаційних послуг, послуг із підтримки сім’ї та реінтеграції у суспільство, юридичної допомоги та освітніх потреб.

Також США мають узгодити санкційні списки з Британією та Європейським Союзом задля більш ефективного притягнення до відповідальності осіб, причетних до викрадення українських дітей.

Заморожені російські активи

У проєкті закону зазначається, що президент США зможе використовувати будь-які російські суверенні активи, що знаходяться у Сполучених Штатах, для цілей цього закону.

– Вдячна сенаторам за цю важливу законодавчу ініціативу, спрямовану на безпосередню підтримку та реінтеграцію дітей, яких вдалося повернути. Не менш важливою є практична допомога у виявленні викрадених дітей та справедливому покаранні всіх причетних за ці злочини, – наголосила Олена Кондратюк.

Вона також сподівається, що американські законодавці проголосують документ у Конгресі.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що улітку 2025 року росіяни мають намір депортувати 2 тис. українських підлітків, прикриваючись програмою Університетські зміни.

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