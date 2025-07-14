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У травні РФ надіслала до Стамбула не перемовників, а викладача історії — Рютте

Марк Рютте
Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у травні Північноатлантичний альянс переконував українську сторону направити до Стамбула високопоставлену делегацію для участі у перемовинах із Росією. Проте РФ у відповідь прислала делегацію на чолі з радником Володимиром Мединським, який не вів реальних переговорів, а читав лекції з історії.

Про це Рютте сказав під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 14 липня.

— Ми дійсно чинили тиск на українців, щоб вони відправили до Стамбула команду високопоставлених представників, і вони це зробили. Але потім росіяни прислали історика, який пояснював історію Росії з 1250 року, — заявив Рютте.

Президент Трамп зі свого боку наголосив, що навіть великі втрати російської армії не змушують Володимира Путіна змінити позицію.

Зараз дивляться

— Із січня загинуло 100 тисяч російських солдатів. Якщо хтось у Москві слухає це — знайте: Путін наразі саме цим і займається, — сказав Трамп.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що Москва готова провести наступний раунд переговорів з українською стороною у Стамбулі.

Також, очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що російська сторона висунула низку старих ультиматумів, які не наближають ситуацію до справжнього миру, замість того, щоб відповісти на конструктивні пропозиції України у Стамбулі.

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