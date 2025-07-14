ЄС близький до зниження граничної ціни на російську нафту на 15% – Reuters

Посли Євросоюзу близькі до узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії, який включатиме зниження граничної ціни на російську нафту на 15%.

Про це Reuters повідомили чотири джерела після зустрічі євродипломатів в неділю, 13 липня.

Зниження граничної ціни на російську нафту у 18-му пакеті санкцій проти РФ

За їхніми словами, всі елементи пакету узгоджено, хоча одна держава-член все ще має технічні застереження щодо нового граничного значення.

Зараз дивляться

Вони очікують досягнення повної домовленості 14 липня, тобто напередодні зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, на якій можуть офіційно схвалити новий пакет санкцій щодо РФ.

Співрозмовники також кажуть, що вони домовилися про динамічний механізм ціноутворення для обмеження цін.

Ще у п’ятницю Єврокомісія запропонувала встановити плаваючу верхню межу ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на нафту за попередні три місяці.

Одне з джерел повідомило, що початкова ціна становитиме близько $47 за барель, виходячи з середньої ціни на російську нафту за останні 22 тижні мінус 15%.

Надалі ціна переглядатиметься на основі середньої ціни на нафту кожні шість місяців замість запропонованих трьох місяців.

При цьому Словаччина, яка все ще шукає запевнень від Єврокомісії щодо планів поступового припинення поставок російського газу, все ж нібито погодилася з новими заходами, повідомили джерела.

13 липня у Брюсселі відбулося на позачергове засідання Комітету постійних представників (Coreper), на якому посли держав Європейського Союзу обговорили два ключові питання: 18-й пакет санкцій проти Росії та заяву Трампа про підвищення тарифів для європейських товарів до 30%.

Зокрема, велика частина дискусії була присвячена ціновій стелі на російську нафту та пропозиції Єврокомісії зробити її динамічною.

Джерело : Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.