Ціни на нафту 15 липня впали після нової заяви Трампа: що відомо

Ціни на нафту 15 липня впали після того, як президент США Дональд Трамп у своїй заяві встановив 50-денний термін для РФ, щоб вона зупинила війну в Україні і змогла уникнути санкцій.

Падіння цін на нафту після заяви Трампа: що відомо

Як повідомляє агентство Reuters, ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 29 центів, або 0,4%, до $68,92 за барель, а ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 35 центів, або 0,5%, до $66,63.

Обидва контракти за підсумками попередньої сесії знизилися більш ніж на $1.

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– Більш м’яка позиція Трампа щодо санкцій через російську нафту послабила побоювання з приводу дефіциту поставок, в той час як його тарифний план продовжує посилювати економічний тиск, – зазначила старший аналітик ринку в Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Ціни на нафту зросли на тлі новин про можливі санкції, проте пізніше втратили це зростання, оскільки 50-денний термін вселив надії на те, що санкцій вдасться уникнути.

Трейдери ж до кінця не розуміли, чи справді США встановлять високі мита для країн, які продовжують торгівлю з Росією.

Аналітики ING заявили, що, якщо Трамп дійсно піде на це і запропоновані санкції будуть реалізовані, “це радикально змінить перспективи нафтового ринку”.

– Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російської сирої нафти. Їм необхідно буде зважити вигоди від покупки російської нафти зі знижкою та вартість її експорту до США, – зазначають експерти.

Нагадаємо, що в понеділок, 14 липня, Трамп оголосив про постачання нової зброї в Україну.

Джерело : Reuters

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