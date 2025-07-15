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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Країни ЄС мають створити стіну дронів і бути готовими до масштабного виробництва – єврокомісар

Андрюс Кубілюс
Фото: Getty Images

Країни Європейського Союзу мають створити так звану стіну дронів і бути готовими до масштабного виробництва безпілотників.

Таку заяву зробив європейський комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс після того, як російський безпілотник минулого тижня залетів з Білорусі на територію Литви.

Єврокомісар закликав ЄС створити стіну дронів

На думку єврокомісара, інцидент засвідчив реальну загрозу проникнення дронів до Литви. Він звернув увагу на невизначеність щодо готовності країни протистояти таким викликам.

Зараз дивляться

– Можливість проникнення БпЛА на територію Литви є реальною. Чи готова Литва захистити себе від таких безпілотників і чи має вона для цього необхідні можливості – залишається питанням без відповіді, – стверджує він.

Кубілюс наголосив на необхідності включити технології безпілотників до планів оборони східного кордону Європейського Союзу, а не обмежуватися лише фізичними бар’єрами.

На його думку, Литві та іншим Балтійським країнам слід не лише виготовляти чи накопичувати дрони, а й мати підготовлені команди, здатні оперативно виробляти безпілотники відповідно до потреб.

Водночас він закликав до створення спільної концепції, що охоплює як прикордонні конструкції, так і технологічні засоби захисту, зокрема можливості масового виробництва дронів.

У четвер, 10 липня, з території Білорусі до Литви залетів безпілотник, схожий на саморобний літак. У той день міністр оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що це був дрон типу Гербера.

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Джерело: LRT

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