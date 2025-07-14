Меланія Трамп, можливо, найвпливовіший лобіст України: світові ЗМІ про тектонічну зміну політики США

Після місяців спроб домовитися щодо миру Володимиром Путіним, Дональд Трамп кардинально змінив ставлення до війни в Україні.

Під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте президент США заявив про масштабні поставки зброї Києву через європейських союзників, пригрозив Москві можливими митами й публічно визнав своє розчарування в Путіні.

Західна преса назвала це переломним моментом у політиці Білого дому.

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SkyNews, Трамп зробив значний переворот у політиці

Дональд Трамп здійснив значний поворот у політиці щодо України та Росії, заявив кореспондент Марк Стоун.

На його думку, президент США хоче, щоб його запам’ятали як миротворця у багатьох світових конфліктах.

Стоун порівняв сьогоднішню пресконференцію Трампа та генсека НАТО Марка Рютте та суперечливу зустріч Трампа із Володимиром Зеленським у лютому.

– Вражає, наскільки це тектонічний зсув, – зазначив він.

Досі Трамп не міг визнати, що саме Росія є агресором у цій війні. Він не був здатен чітко стати на бік України. Сьогодні це змінилося, і це справді важливий момент.

Кореспондент зауважив, що подробиці щодо того, яку саме зброю США продаватимуть НАТО для передачі Україні, “залишаються дещо розмитими”, і наразі невідомо, чи йдеться лише про оборонні системи, чи також про наступальне озброєння.

– Оскільки Трамп – це Трамп, він подає все це як угоду, як транзакцію. Він є президентом транзакцій, – сказав Стоун.

Щоб заспокоїти свій електорат і тих, хто входить до його коаліції “Америка понад усе”, він каже їм: не хвилюйтеся, ми отримаємо купу грошей з цього, бо продаємо зброю європейцям.

Він додав, що “без сумнівів, це значний зсув у політиці адміністрації Трампа”.

The Guardian. Оголошення Трампа про зброю для України – туманне, але означає різку зміну тону

ЄС закупить частину американської зброї для Києва, а президент дякує Меланії Трамп за те, що розчарувався у Путіні.

Для тих, хто шукав конкретику, плутана півгодинна пресконференція Дональда Трампа в Овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте дала лише кілька натяків, пише редактор Ден Саббаг.

Президент США заявив, що країна продаватиме зброю Україні, а рахунок оплачуватимуть інші держави НАТО. На цьому конкретика завершилася.

Не було названо жодних сум, тож важко оцінити, наскільки запропоновані поставки зброї зможуть змінити ситуацію для Києва. Інформації про те, які саме боєприпаси надаватимуться, було обмаль, хоча Трамп згадав про системи протиракетної оборони Patriot, а Рютте додав, що йдеться також про “ракети та боєприпаси”.

Важко точно сказати, яка саме кількість військових закупівель могла б вплинути на ситуацію і, можливо, змусити Володимира Путіна задуматися про припинення вогню. Але у найпростішому сенсі будь-який пакет вартістю понад $10 млрд безумовно стане сигналом для Москви, зважаючи на те, що попередник Трампа, Джо Байден, надав Україні $67 млрд протягом майже трьох років.

Проте була й конкретна загроза для Москви. Трамп пообіцяв запровадити 100% мито на російські товари, якщо Путін не погодиться на припинення бойових дій протягом 50 днів. Однак минулий досвід президента із запровадженням і скасуванням мит був настільки суперечливим, що неможливо передбачити, що насправді станеться, якщо Росія не виконає вимоги.

Але не варто робити помилку: з точки зору тону, заяви Трампа у понеділок стали знаковим моментом. Хоча президент не звучав роздратовано чи сердито, коли сказав: “Ми дуже незадоволені – я незадоволений Росією”, у його словах чітко відчувалося розчарування російським колегою.

Президент США прийшов до влади, переконаний, що зможе укласти угоду з Путіним для завершення війни в Україні, при цьому Україна на початку здавалася майже другорядною. Але, як чітко заявив Трамп, у процесі перемовин із російським лідером він дедалі більше доходив висновку, що Путін досі не ставиться до цього серйозно.

І тут, можливо, найвпливовішим лобістом України виявилася Меланія Трамп, словенського походження дружина президента.

– Я приходжу додому й кажу першій леді: Я говорив сьогодні з Володимиром, у нас була чудова розмова, – розповів Трамп. – А вона відповідає: “Справді? А тим часом знову обстріляли місто”.

Цей делікатний докір спонукав Трампа переглянути своє тепло до російського лідера – принаймні за його власним переказом.

Трамп сказав, що чотири рази думав, що досяг угоди з Путіним, але кожного разу нові бомбардування Києва та інших великих міст змушували його відмовитися.

Угода не відбувалася, бо тієї ж ночі починалися обстріли, і тоді ти казав собі: ми нічого не підписуємо, – пояснив він.

Для Володимира Зеленського це – момент моральної сатисфакції. Наприкінці лютого українського президента фактично вигнали з Білого дому після потворної телевізійної суперечки.

Постачання зброї було припинено, обмін розвідданими зупинено, і хоча згодом обидва процеси відновилися, відносини залишалися крихкими. Менш ніж два тижні тому постачання зброї знову короткочасно призупинялися.

AXIOS. Трамп постачатиме ракети Україні, дає Росії 50-денний ультиматум

Президент США Дональд Трамп у понеділок оголосив, що Сполучені Штати різко збільшать постачання зброї європейським союзникам, які, у свою чергу, передаватимуть озброєння Україні.

Джерело, обізнане з планом, повідомило Axios, що США в першій хвилі продадуть країнам-членам НАТО озброєння приблизно на $10 млрд.

Постачання, що зрештою потраплять в Україну, включатимуть ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди.

Це кардинальна зміна політики Трампа, який спочатку відмовлявся ставати на бік України і до зовсім недавнього часу наполягав, що буде постачати лише оборонну зброю, аби не ескалувати війну, пише політичний кореспондент Барак Равід.

Також Трамп заявив, що дає Росії 50 днів, аби домовитися, інакше вона зіткнеться зі 100% “вторинними митами”. Схоже, йдеться про план запровадити мита для країн, які купують російську нафту, такі як Китай та Індія. Це суттєво вплине на світовий нафтовий ринок.

Один із представників Білого дому повідомив Axios, що Росія повинна погодитися на припинення вогню протягом 50 днів, щоб уникнути жорстких санкцій і тарифів.

Виступаючи в Білому домі разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп заявив, що США нададуть країнам НАТО військове обладнання на мільярди доларів, “найкраще у світі”. Як зазначив Трамп,”ці країни оплатять рахунок”.

Рютте заявив, що це дозволить Україні отримати “масштабне постачання зброї”, зокрема засобів ППО та ракет.

У деяких випадках країни негайно передадуть Україні озброєння зі своїх арсеналів, а потім докуплять його в США для компенсації втрат.

Хоча Трамп не надав деталей щодо систем озброєння, які входитимуть до оборонного пакету, він згадав ракети. Двоє джерел повідомили Axios, що план включатиме далекобійні ракети, здатні вражати цілі глибоко на території Росії.

Чиновники США, України та Європи сподіваються, що ця зброя змінить хід війни і вплине на розрахунки президента РФ Володимира Путіна щодо припинення вогню.

Схему, за якою європейські країни оплачують американську зброю для України, запропонував президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО два тижні тому.

Коли розчарування Трампа у Путіні зростало, особливо після безрезультатної телефонної розмови 3 липня, ця ідея почала втілюватися в життя.

У понеділок Трамп заявив, що кожного разу після розмови з Путіним “я кладу слухавку і думаю: ну, була хороша розмова. А потім запускають ракети по Києву чи іншому місту. І коли це трапляється тричі або чотири рази, ти кажеш собі: розмови нічого не варті”.

Рютте повідомив, що Трамп подзвонив йому в четвер і сказав, що вирішив: Україна повинна мати все необхідне для самозахисту, але він хоче, щоб за це платили європейці.

Генеральний секретар згадав Німеччину, Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Велику Британію, Нідерланди та Канаду як країни, що вже висловили зацікавленість.

Він додав, що США збережуть ті запаси зброї, які їм необхідні для виконання інших глобальних місій.

Трамп заявив, що введе “дуже жорсткі мита”, якщо угода з Росією не буде укладена “приблизно за 50 днів”.

У Сенаті обговорюється законопроєкт, який передбачає введення мит у 500% на країни, що купують російську нафту, але Трамп припустив, що ця цифра є зависокою, і натякнув, що може запровадити 100% мита без схвалення Сенату.

ВВС. Трамп погрожує Росії митами та оголошує новий план постачання зброї Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що США надішлють Україні “найсучасніше озброєння” через країни НАТО, а також пригрозив Росії жорсткими митами, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди.

– Ми хочемо, щоб Україна могла робити те, що вона хоче, – сказав Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Вашингтоні.

Рютте підтвердив, що США вирішили “масово забезпечити Україну всім необхідним через НАТО”, при цьому витрати покриють європейські країни.

Згідно з планом, європейці передадуть Києву власні системи ППО Patriot, які критично важливі для захисту від російських авіаударів, а США замінять їх новими.

Хоча деталі озброєння не були розкриті, Рютте зазначив, що йдеться про ракети й боєприпаси. Трамп додав, що “озброєння найвищого класу” на мільярди доларів буде “швидко передане на поле бою”.

– Якби я був Володимиром Путіним сьогодні… я б замислився, чи не час серйозно поставитись до переговорів щодо України, – сказав Рютте, поки Трамп кивав у знак згоди.

Трамп також повідомив, що США запровадять 100% вторинні мита проти всіх країн, які продовжують торгівлю з Росією, якщо не буде досягнуто миру. Це означає, що будь-яка держава, яка торгує з Росією, сплачуватиме податок при експорті товарів до США.

Наприклад, якщо Індія продовжить купувати російську нафту, то американські компанії, які купують індійські товари, платитимуть 100% мито, що зробить продукцію надто дорогою і змусить бізнес шукати альтернативу. Це вдарить по доходах Індії й одночасно послабить російську економіку.

Оскільки нафта і газ забезпечують близько третини державного бюджету Росії та понад 60% експорту, такі мита можуть суттєво зменшити її фінансові можливості.

Водночас індекс Московської біржі зріс після заяви, імовірно, тому що інвестори очікували від Трампа ще жорсткіших заходів. Минулого тижня він обіцяв зробити “важливу заяву” щодо Росії.

Хоча деталі угоди з НАТО і мит залишаються обмеженими, це вперше Трамп пообіцяв нову військову допомогу Україні після повернення в Білий дім.

Варто також відзначити жорсткіший тон американського президента щодо Путіна. Трамп знову натякнув, що певна відповідальність за початок повномасштабної війни в лютому 2022 року лежить і на Києві, але переважно висловлював розчарування через затягування конфлікту.

На запитання про стосунки з Путіним Трамп сказав, що вони “багато говорять про те, як завершити це”, однак висловив невдоволення тим, що після “приємних телефонних розмов” Росія знову завдає нищівних ударів по Україні.

– Після трьох-чотирьох таких випадків ти розумієш, що слова нічого не варті, – зазначив він.

– Я не хочу називати його вбивцею, але він жорсткий гравець. Це вже доведено – він водив за ніс Клінтона, Буша, Обаму, Байдена. Але не мене. В якийсь момент слова мають змінитись на дії.

Відбулось два раунди перемовин про припинення вогню між Росією й Україною, однак нових зустрічей не заплановано. Москва звинувачує в цьому Київ.

Нині в Києві перебуває американський спецпредставник Кіт Келлог. Президент Зеленський заявив про “продуктивну зустріч” і подякував Трампу за підтримку.

Кремль не дав офіційного коментаря, однак деякі російські політичні оглядачі відреагували з полегшенням.

Колишній радник Путіна Сергій Марков назвав заяву про мита “блефом” і припустив, що Трамп “відмовився від спроб досягти миру в Україні”.

Сенатор Костянтин Косачов заявив, що якщо це все, що Трамп мав сказати про Україну, “то багато галасу даремно”.

– За 50 днів може змінитися дуже багато – і на полі бою, і в настроях влади США й НАТО, – написав він.

АР. Трамп погрожує Росії митами та посилює постачання зброї Україні

Президент США Дональд Трамп у понеділок оголосив про нову схему постачання американської зброї до України та пригрозив Росії жорсткими митами, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди.

Ці кроки стали частиною жорсткішої політики чинного президента США щодо Москви на тлі розчарування провалом переговорів про припинення війни, пише кореспондент у Білому домі Кіс Мегеріан.

Раніше Трамп звинувачував президента України Володимира Зеленського у небажанні домовлятися, однак останнім часом дедалі частіше висловлює невдоволення на адресу Володимира Путіна.

– Ми з ним приємно спілкуємось, а потім уночі знову летять ракети, – заявив Трамп. – І це триває без кінця.

Президент попередив, що в разі відсутності миру введе “суворі вторинні мита”, які стосуватимуться не лише Росії, а й її торговельних партнерів, щоб ще більше ізолювати Москву у світовій економіці.

У присутності генсека НАТО Марка Рютте в Овальному кабінеті Трамп повідомив, що європейські союзники придбають “на мільярди і мільярди доларів” американську зброю, яку потім передадуть Україні. До переліку входять, зокрема, системи ППО Patriot, які Київ давно просить для захисту від російських дронів і ракет.

Це оголошення стало відповіддю на нещодавні сумніви щодо готовності США допомагати Україні після того, як Пентагон призупинив постачання через зниження власних запасів.

Рютте повідомив, що до закупівель долучаться Німеччина, Фінляндія, Канада, Норвегія, Швеція, Велика Британія та Данія. За його словами, частину озброєння буде передано терміново, а вже потім – закуплено нове в США.

Хоча Трамп раніше вихваляв свої добрі відносини з Путіним і називав саме Україну перешкодою для миру, весняні атаки Росії на Київ змінили його риторику. У квітні Трамп закликав Путіна “ПРИПИНИТИ!” обстріли столиці України, а вже в травні написав у соцмережах, що російський лідер “зовсім ЗБОЖЕВОЛІВ!”.

У свою чергу, Зеленський повідомив, що провів продуктивну розмову з радником президента США Кітом Келлогом щодо посилення ППО, спільного виробництва озброєння, закупівель зброї у співпраці з Європою та нових санкцій проти Кремля.

– Ми сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже очевидно: Москва не зупиниться, якщо її не зупинити силою”, – зазначив Зеленський.

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