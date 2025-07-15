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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»
6 хв.

Мир за 50 днів і мита для РФ: чи зупинить Путіна новий ультиматум Трампа

Трамп-Путін
Фото: Факти ICTV

Напередодні президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте пригрозив Росії запровадженням 100% митних тарифів, якщо Москва за 50 днів не погодиться на мирну угоду з Україною.

Чи має така ідея реальний вплив на російського диктатора Володимира Путіна Факти ICTV, розпитали у політолога Володимира Фесенка.

Що США купує у РФ і чи дієві 100% мита Трампа

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кремль продавав Сполученим Штатам такі товари:

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Нафтопродукти та вугілля:

  • бензол;
  • толуол;
  • ксилол;
  • нафталін;
  • кам’яне вугілля.

Метали та вироби з них

  • чорні метали;
  • алюміній;
  • платина;
  • срібло.

Неорганічна хімія:

  • вуглець;
  • фосфати;
  • сульфати.

Машини, обладнання та апаратура

  • двигуни;
  • силові установки;
  • промислове обладнання.

Загальний обсяг експорту РФ до США у 2021 році – $17,7 млрд. Після вторгнення Росії в Україну торгівля зі США значно скоротилася.

Тому політолог Володимир Фесенко критично оцінює ініціативу Трампа про запровадження 100% мит на російські товари.

– Обсяги торгівлі між США і Росією мізерні. Йдеться максимум про $3 млрд. Це нічого порівняно з торгівлею з Китаєм, ЄС, Канадою чи Мексикою. Ці мита не завдадуть Росії суттєвої шкоди, – сказав він.

За останніми даними найбільші експортні статті РФ до США – це уран та добрива, які Вашингтон досі продовжує купувати, додає експерт.

Які дії США справді могли б вплинути на РФ

На сьогодні єдиний дієвий спосіб, за словами експерта, що справді міг би вдарити по економіці Росії та змусити Путіна задуматися про обговорення мирної угоди, – це санкції проти російської нафти, а також проти країн які її купують.

– Єдине, що реально могло б вдарити по Росії, – це санкції проти експорту нафти, або погрози мита для країн, які її купують. І от тут Трамп натякнув: мовляв, можуть бути санкції й проти Китаю, Індії, Туреччини. Це вже серйозніше, – сказав політолог.

Фесенко зазначає, що якщо США перейдуть від слів до дій у двосторонніх перемовинах із цими країнами, ефект буде відчутним.

Що означає мирна угода за 50 днів

Щодо обіцянки президента США Дональда Трампа домогтися від російського диктатора “миру за 50 днів”, політолог налаштований скептично.

– Трамп просто кинув цифру – 50 днів. Але мирну угоду неможливо ухвалити ультимативно. Позиції України й Росії надто різні: окуповані території, вступ до НАТО, гарантії безпеки – у всьому діаметрально протилежні, – зауважує політолог.

Єдиний реалістичний сценарій на зараз, на думку Володимира Фесенка це – тимчасове припинення вогню.

– Угода про припинення вогню – це максимум, чого можна досягти в короткостроковій перспективі. Але й до цього Росія за 50 днів точно не піде – не хочуть виглядати слабкими, – наголосив експерт.

Тим часом журналісти The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомляють, що Трамп може надати дозвіл на використання ракет ATACMS великої дальності, для ударів углиб Кремля.

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