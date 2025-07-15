Нідерланди, Данія та Швеція долучаться до плану Трампа щодо постачання зброї Україні

Нідерланди, Данія та Швеція планують приєднатися до плану американського президента Дональда Трампа щодо постачання зброї Україні. Наразі головне питання – як швидко можна доставити українцям вкрай необхідну зброю.

Про це повідомляє Euractiv.

Закупівля американської зброї для України

У понеділок Дональд Трамп заявив, що дає кремлівському диктатору Володимиру Путіну 50 днів на припинення бойових дій в Україні, або накладе 100% мита.

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Трамп разом із генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що європейські країни – члени НАТО можуть купляти у США зброю на мільярди доларів, зокрема ЗРК Patriot, та передавати її до Києва.

Німеччина вже заявила, що придбає дві системи ППО Patriot.

– Це заклик до всіх інших європейських членів НАТО: всі вони мають відкрити свої гаманці. Йдеться про те, щоб швидко зібрати суму, яка необхідна, зокрема, для протиповітряної оборони, оскільки Україна перебуває під величезним тиском, – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Точна сума та перелік озброєння, яке придбають країни, будуть визначені робочими групами впродовж кількох тижнів. Водночас ця інформація є конфіденційною.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що його країна абсолютно готова приєднатися до програми закупівлі зброї для України.

Його голландський колега Каспар Вельдкамп зауважив, що Нідерланди також готові до участі у програмі закупівлі зброї для України.

Швеція візьме участь у новій угоді про постачання зброї

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, що його також доєднається до постачання американської зброї Україні.

– Ми вітаємо рішення США про посилення санкцій проти Росії та створення передумов для постачання до України систем Patriot та іншого озброєння, – заявив Йонсон.

Водночас деталей міністр оборони Швеції не повідомив.

Час має вирішальне значення

Одне з головних питань у новому плані Трампа, – як швидко можна доставити вкрай в Україну необхідне військове обладнання.

За словами генсека Рютте, ця схема дозволить європейським країнам відправити в Україну зброю зі своїх запасів, яку потім замінять новою зброєю з США.

Відхід Дональда Трампа від спроб зближення і задобрення Володимира Путіна вже починає радувати європейських союзників Вашингтона.

— Після вчорашніх заяв стало ясно, що лідерство знову переходить до США, — заявив міністр закордонних справ Литви Кєстутіс Будріс.

В Європі погоджуються, що без американської зброї допомогти Україні буде дуже складно.

Фото: НАТО

Джерело : The Guardian

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