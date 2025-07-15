Швеція продовжить швидкі постачання зброї Україні – Крістерссон
Швеція продовжить вносити свій істотний внесок у поставки військової допомоги Україні.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон у соцмережі Х.
Постачання зброї зі Швеції: заява міністра
У своєму дописі в соцмережі Х Крістерссон привітав «важливе рішення президента Трампа про можливість постачання більш сучасної зброї Україні та значного посилення економічного тиску на Росію».
– Як один з найбільших донорів України і разом з нашими союзниками по НАТО, Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві постачання Україні, – зазначив прем’єр-міністр Швеції.
Крістерссон додав, що союзникам України потрібно якомога швидше об’єднатися, щоб змусити Росію припинити війну.
– Чим швидше ми всі об’єднаємося, щоб змусити Росію припинити її жорстоку війну проти України, тим більше життів буде врятовано, – зазначив він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправлення 17 Patriot в Україну. Він пообіцяв, що системи прибудуть вже через кілька днів.
Також США і НАТО уклали угоду , яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн.
Джерело: Ульф Крістерссон