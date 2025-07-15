Трамп зрозумів, що домовитися з Путіним неможливо — премʼєр Естонії

Змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну можна лише силовими методами, оскільки внутрішньополітична ситуація в Росії спонукає його продовжувати агресію проти України.

Про це заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Міхал: Путін тримається при владі завдяки страху, а не довірі

За його словами, президент США Дональд Трамп — як і деякі європейські лідери — спочатку вважав, що зможе домовитися з Путіним, але згодом змінив думку.

Зараз дивляться

— Коли спалахнула війна, американський президент думав, що зможе чогось досягти, поговоривши з Путіним. Але тепер усі розуміють: це не так. Росії не можна довіряти. Єдиний спосіб зупинити її — це сила, — наголосив Міхал.

Він вважає, що Путін не припиняє війну з внутрішньополітичних міркувань, адже завершення бойових дій активізує невдоволення серед населення РФ.

— Якщо війна закінчиться, люди почнуть питати: де мій син? де мій чоловік? де мої гроші? До початку повномасштабного вторгнення в Москві та Санкт-Петербурзі були протестні марші. Зараз усе тихо, бо людей стримує страх. Путін тримається при владі лише через страх, — пояснив глава уряду Естонії.

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