У Фінляндії затримали колишнього вагнерівця, що попросив притулку

Ані Росія, ані Україна наразі не зверталися до уряду Фінляндії щодо екстрадиції затриманого громадянина Росії, який, за попередніми даними, є колишнім найманцем ПВК Вагнер.

Про це заявив прем’єр-міністр Петтері Орпо, повідомляє Yle.

У Фінляндії затримали екс-бійця ПВК Вагнер: що відомо

Йдеться про чоловіка на ім’я Євгеній, якого затримала фінська прикордонна служба 17 червня поблизу міста Кітее в Північній Карелії. Його підозрюють у незаконному перетині кордону, після чого він подав заяву про надання притулку.

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Орпо зазначив, що був поінформований про цю справу ще в червні. За його словами, прикордонна служба наразі допитує затриманого, а Національне бюро розслідувань з’ясовує, чи є підстави для відкриття додаткових кримінальних проваджень через його можливу причетність до воєнних злочинів.

Прем’єр підкреслив, що цей інцидент демонструє високий рівень контролю безпеки на східному кордоні країни.

Посольство України у Фінляндії підтвердило факт утримання бійця Вагнера, але зазначило, що поки що зарано говорити про можливу екстрадицію до України.

Нагадаємо, суд у Британії визнав трьох чоловіків винними у підпалі підприємств у Лондоні, які пов’язані з Україною, на замовлення російської ПКВ Вагнера.

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