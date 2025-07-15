У Сенаті США призупинили просування санкцій проти РФ: чекають на рішення Трампа

Лідер більшості в Сенаті США Джон Тун заявив, що наразі не просуватиме законопроект про санкції проти торгових партнерів Росії. Причина — рішення президента Дональда Трампа спершу спробувати самостійно вплинути на ситуацію та дочекатися реакції Москви щодо мирної угоди з Україною.

Про це повідомляє Politico.

Санкції США проти партнерів Росії: Сенат чекає на рішення Трампа

— Схоже, що зараз президент збирається спробувати зробити дещо з цього самостійно, — сказав Тун журналістам 15 липня.

За його словами, якщо Трамп вирішить, що санкційний пакет дійсно посилить переговорні позиції Вашингтона, Сенат буде готовий до дій.

Зараз дивляться

— Ми будемо готові, — наголосив сенатор.

Раніше Трамп дав Росії 50 днів на просування мирної угоди щодо України та пригрозив санкціями в разі бездіяльності з боку Кремля.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії введенням 100% митних тарифів, якщо Москва за 50 днів не погодиться на мирну угоду з Україною.

Він знову повторив, що дуже розчарований кремлівським диктатором Володимиром Путіним, адже гадав, що вдасться домовитися ще два місяці тому.

Також, Трамп повідомив, що одна з країн готова передати Україні до 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot.

За словами американського лідера, кілька країн, які володіють системами Patriot, готові віддати їх Україні, а США в майбутньому компенсують це, виготовивши нові системи для союзників.

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