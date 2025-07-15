У США відставний офіцер злив секретні дані про війну в Україні жінці із сайту знайомств

64-річний Девід Слейтер, колишній підполковник ВПС США, зізнався у передачі секретної інформації про війну Росії проти України жінці, з якою спілкувався через сайт знайомств.

Про це повідомляє The Associated Press.

Офіцер США злив секрети про війну в Україні: що відомо

Слейтер служив у Стратегічному командуванні на базі Оффатт у Небрасці й мав доступ до цілком секретної інформації. Він визнав себе винним на засіданні суду 10 липня за одним пунктом звинувачення, інші два — будуть зняті в межах угоди зі слідством.

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Згідно з матеріалами справи, з серпня 2021 року до квітня 2022-го Слейтер відвідував закриті брифінги щодо російсько-української війни. Отримані дані — зокрема про військові цілі та потенціал РФ — він передавав жінці, яка представлялась мешканкою України.

— Я вступив у змову з метою умисного передання інформації щодо національної оборони неуповноваженій особі, — зазначено в записці Слейтера.

Жінка називала його мій секретний агент і просила надсилати деталі з брифінгів.

— Дейв, сподіваюся, завтра НАТО підготує приємний сюрприз для Путіна! Розкажеш мені?, — написала вона у одному із повідомлень.

Особу жінки та платформу знайомств у судових документах не розкривають. Наразі невідомо, чи вона мала зв’язок з Україною чи Росією. Слейтера арештували у березні 2024 року.

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