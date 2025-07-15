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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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У Єльці атаковано завод Енергія, де росіяни вироблять батареї до Іскандерів

атака на РФ НПЗ
Фото: Факти ICTV

Вибухи у місті Єлець Липецької області пролунали у ніч на 15 липня.

Як повідомляють у місцевих спільнотах, дрони атакували об’єкт російського військово-промислового комплексу – завод Енергія в Єльці Липецької області

Атака на завод Енергія в Єльці 15 липня: що відомо

Атаку на завод Енергія визнав і губернатор області Ігор Артамонов.

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– У Єльці БпЛА впав на території промислової зони. Постраждала одна людина, їй надають усю необхідну медичну допомогу, загрози життю немає. На місці перебувають екстрені та профільні служби, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Єлець та Липецьк на карті

Єлець та Липецьк на карті GoogleMaps

Відомо, що це підприємство є одним із ключових виробників акумуляторів і батарей для потреб армії РФ.

Завод Енергія займається серійним виробництвом енергетичних модулів для так званих універсальних модулів планерування та корекції.

Це технологія, яка дозволяє перетворювати звичайні авіабомби на високоточне далекобійне озброєння.

Крім того, завод виготовляє батареї для оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер-М та крилатих ракет морського базування Х-35У.

Нагадаємо, це вже не перша атака на це підприємство.

Вночі 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони України завдали вогневого ураження по АТ Енергія у Єльці Липецької області РФ. Тоді внаслідок атаки роботу заводу було зупинено.

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