ЄС може зупинити безвіз для Грузії – Каллас

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що Європейський Союз розглядає можливість тимчасового призупинення безвізового режиму з Грузією через серйозний регрес у демократичному розвитку країни.

Перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі Каллас повідомила, що на розгляді перебувають усі варіанти, зокрема зупинення безвізу, а також інші заходи, які могли б вплинути на дії грузинського уряду, передає Радіо Свобода.

ЄС може зупинити безвіз для Грузії: що відомо

Вона наголосила, що ЄС підготував список кроків у відповідь на непропорційні вироки протестувальникам, зокрема молоді, що викликає занепокоєння щодо незалежності судової системи в Грузії. Каллас назвала її частиною репресивного апарату.

Зараз дивляться

До нового пакета санкцій ЄС уже включено імена двох грузинських суддів. Обговорення щодо санкцій тривають, хоча окремі країни, зокрема Угорщина і Словаччина, виступають проти таких заходів.

– Сьогодні буде надісланий лист на адресу Грузії щодо безвізового режиму. Якщо у встановлений термін умови не будуть виконані, ми будемо змушені зупинити безвіз, – додала вона.

За даними Радіо Свобода, цей термін спливає у жовтні 2025 року.

У партії Грузинська мрія вже назвали заяви ЄС шантажем і погрозами.

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