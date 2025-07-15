Каллас закликала США не перекладати витрати на озброєння України лише на ЄС

Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас привітала готовність президента США Дональда Трампа направити ракети для систем ППО Patriot до України. Але вона наполягає на тому, що США мають зробити свій внесок у ці зусилля.

Про це Каллас сказала на брифінгу після засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі.

Каллас про постачання ракет Patriot до України

– Ми вітаємо заяву президента Трампа про надання Україні більшої кількості зброї. Хоча хотіли б, щоб США розділили цей тягар, – заявила Каллас.

За її словами, спільна робота Америки та Європи зможе чинити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб він почав вести мирні переговори серйозно.

Зараз дивляться

Каллас наголосила, що якщо країна обіцяє надати зброю, але її представники говорять, що за неї заплатить хтось інший, то насправді ця держава її не надає.

Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про посилення позиції проти Москви через продовження повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Зокрема, глава Білого дому дав Кремлю 50 днів на припинення бойових дій, інакше на Росію чекатимуть нові та масштабні економічні санкції.

Нещодавно Трамп разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Трамп презентував угоду, в якій йдеться, що у США закуплять зброю, включно з системами ППО Patriot, і згодом передадуть в Україну.

Низка європейських країн, зокрема Німеччина, Данія, Швеція та Нідерланди вже заявили, що братимуть або планують брати участь у новій американській програмі.

Джерело : Politico

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