Після обстрілу України Трамп подзвонив Мерцу з пропозицією купити п’ять Patriot – ЗМІ

Американський президент Дональд Трамп після чергової російської атаки на Україну сам зателефонував німецькому канцлеру Фрідріху Мерцу і запропонував купити п’ять Patriot для Києва.

Про це пише Wall Street Journal.

Чому змінилась позиція Трампа по Україні

Журналісти зазначають, що Мерца приємно здивувала така ініціативність Трампа. Вважається, що зміна позиції американського лідера може бути прямо пов’язана з системним і тривалим тиском на нього з боку європейських лідерів та партнерів по НАТО.

Зараз дивляться

За даними ЗМІ, генсек Марк Рютте регулярно надсилав Дональду Трампу “схвальні повідомлення”, а президент Фінляндії Александр Стубб встановив з очільником США дружні стосунки на гольф-турнірі у Флориді.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся з американським президентом у Білому домі в червні, а потім – майже щотижня спілкувався з ним телефоном. Одна з таких розмов закінчилась тим, що Мерц запропонував Трампу продаж двох систем ППО Patriot для України.

Це сталось після того, як США зупинили військову допомогу для Києва, уточнює видання. Вважається, що Трамп, ймовірно, не був проінформований про цю зупинку, тож прямо під час розмови він звернувся до міністра оборони США Піта Гегсета з питанням “що відбувається”.

Побачивши руйнування внаслідок чергової атаки РФ на Україну, Дональд Трамп сам зателефонував німецькому канцлеру і не тільки погодився на його пропозицію, а й запропонував п’ять систем ППО замість двох.

Зазначається, що Мерц одразу погодився на цю пропозицію, хоча йому доведеться ще знайти необхідне фінансування разом з європейськими партнерами.

Нагадаємо, президент США все частіше висловлює невдоволеність атаками Росії на Україну. Раніше він заявляв, що гине до семи тисяч людей на тиждень з обох сторін.

Джерело: Wall Street Journal

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