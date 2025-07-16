Польща передала Україні 45 партій військової допомоги та готує наступні – Сікорський

Польща вже передала Україні 45 партій військової підтримки, що включаєть озброєння та боєприпаси. Варшава готує наступні партії допопоги.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі глав МЗС країн Люблінського трикутника – України, Польщі та Литви, яка відбулася у Любліні.

Про це пише RMF FM.

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Сікорський підкреслив, що Люблінський трикутник є важливою політичною платформою підтримки України, країни, яка “героїчно бореться”.

Він зазначив, що Варшава вже передала Києву 45 партій військової допомоги, які включають озброєння та боєприпаси.

– Ми працюємо над наступними поставками, – запевнив глава МЗС Польщі.

Міністр додав, що на цей момент Польща виділила €4 млрд на військову підтримку України. Ця сума не включає організацію постачань озброєння з інших країн та міжнародну гуманітарну допомогу, залучену за посередництва Польщі.

Сікорський наголосив, що Польща та Литва продовжують політичну підтримку України, використовуючи всі можливості на міжнародних майданчиках.

Нагадаємо, 16 липня в Любліні відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Люблінського трикутника – Польщі, України та Литви.

Напередодні цієї зустрічі Радослав Сікорський також висловився щодо домовленостей між США та НАТО про закупівлю американського озброєння для України.

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