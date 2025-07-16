ЄС обмежений у фінансуванні американського озброєння для ЗСУ

Пропозиція Дональда Трампа, щоб Європейський Союз оплачував постачання зброї для України, створює додатковий тиск на європейських чиновників, які ведуть переговори щодо бюджету ЄС та фінансування оборонних потреб.

Про це повідомляє Bloomberg.

Чому ЄС не може фінансувати американське озброєння для України напряму

Обговорення відбуваються в контексті формування нового семирічного бюджету блоку на 2028–2034 роки, обсяг якого становить 1,2 трлн євро. Хоча більшість країн прагне зберегти стандартне фінансування сільського господарства та регіонального розвитку (дві третини бюджету), інші наполягають на перерозподілі коштів на потреби безпеки й оборони.

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– Так багато пріоритетів, і так мало грошей, – заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

За його словами, обговорення будуть дуже складними.

Ситуацію ускладнює загальна нестабільність на геополітичній арені. Під час візиту до Європи Трамп пообіцяв Україні передове озброєння, але водночас наполягає, щоб за нього заплатили європейські союзники по НАТО.

Єврокомісія представить проєкт бюджету вже в середу. Безпека та конкурентоспроможність визначені ключовими пріоритетами. Деякі країни закликають залучити спільні позики, зокрема фонд на 150 млрд євро, який можна спрямувати на оборонні закупівлі — це могло б звільнити національні бюджети для придбання американської зброї.

Однак план Трампа зустрів стриману реакцію. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас наголосила, що коли Європа платить за американське озброєння, це вже не допомога від США.

– Ми вже робимо максимум для України. Якщо ви обіцяєте зброю, але кажете, що за неї заплатить хтось інший — це вже не ваша допомога, – заявила Каллас.

За словами єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса, бюджет ЄС не дозволяє використовувати спільні кошти для закупівель зброї в США. Водночас країни-члени можуть спрямувати позикові кошти на спільні оборонні проєкти.

Кубілюс також підкреслив, що витрати ЄС на оборону у 40 разів менші за національні військові бюджети держав-членів.

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