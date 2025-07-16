ЄС перегляне бюджет на 2028-2034 роки у разі вступу України – фон дер Ляєн

У разі вступу України до Європейського Союзу до 2034 року багаторічний бюджет ЄС на 2028-2034 роки буде переглянуто.

Про це заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн під час презентації проєкту бюджету у Брюсселі 16 липня.

Як зміниться фінансування України у разі вступу до ЄС

У межах нового бюджетного плану для України передбачено €100 млрд, однак, за словами фон дер Ляєн, вступ нової країни-члена завжди вимагає коригування фінансової архітектури Євросоюзу.

Зараз дивляться

– Тепер щодо самого вступу – все є так, як це завжди було з усіма попередніми вступами. Існує конкретне положення про перегляд Багаторічної фінансової рамки ЄС (MFF), яке говорить, що у випадку вступу країни-кандидата буде перегляд MFF, – повідомила фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії також пояснила, що у разі приєднання нової держави, масштаб якої впливає на розподіл коштів, потрібні окремі переговори щодо усіх ключових напрямів фінансування.

– Ми повинні будемо узгодити у договорі про вступ поступове впровадження виплат з фондів згуртованості, поступове впровадження сільськогосподарських виплат, наприклад, для цієї країни, а також поступове впровадження внеску цієї країни до бюджету Європейського Союзу, – наголосила глава ЄК.

Вона підкреслила, що це є стандартною процедурою і чітко зафіксовано у фінансовому регламенті ЄС.

– Все це має бути узгоджено та обговорено, і тому дуже чітко зазначено… у фінансовому регламенті, що у випадку вступу буде перегляд MFF. Це працювало під час попередніх вступів і працюватиме зараз, – додала вона.

Згідно з проєктом, загальний обсяг бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки запланований у розмірі €2 трлн. Для порівняння: попередня семирічна рамка охоплювала €1,2 трлн.

Нагадаємо, довгостроковий фінансовий план ЄС на наступний період включає €100 млрд допомоги для України. Ці кошти мають підтримати українське відновлення, реформи та інтеграцію в європейський простір.

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