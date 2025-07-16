Замаскували пошкодження сітками: партизани знайшли підбитий корабель у Севастополі
У районі Кілен-бухти в тимчасово окупованому Криму виявлено російський корабель з очевидними слідами пошкоджень після ракетного удару.
Судно зафіксували представники партизанського руху АТЕШ.
Замаскований корабель у Криму: що відомо
За словами партизанів, на верхній палубі судна помітні руйнування, які окупанти намагаються приховати за допомогою маскувальної сітки.
Корабель супроводжується буксирними катерами, з борту ведеться відкачка води, що може свідчити про затоплення внутрішніх відсіків та серйозні пошкодження корпусу.
За даними агентів АТЕШ, на момент удару корабель знаходився на 13-му судноремонтному заводі.
Бортовий номер зафарбований – ще одна спроба приховати втрати російського флоту.
Усі зібрані дані, включаючи координати та поточний стан кораблів ЧФ РФ, передано Силам оборони України для подальшого вогневого впливу на російські військові об’єкти в Севастополі.
Раніше повідомлялося, що партизани в Саратові спалили трансформаторну підстанцію.
Унаслідок цього було повністю порушено електропостачання двох базових станцій стільникового зв’язку.
Фото: АТЕШ