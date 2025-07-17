Нічого показувати і нікому продавати: РФ відмовилася від форуму Армія-2025

Російське міноборони відмовилося проводити міжнародний форум Армія-2025, запланований на серпень цього року.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Чому РФ не зможе провести форум Армія-2025

ЦПД нагадує, що Росія проводила цей захід щороку, починаючи з 2015-го, він був вітриною російської оборонної промисловості.

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Джерела Центру в галузі підтвердили, що форум довелося скасувати, однак офіційної причини поки що не повідомляють.

– Але вона очевидна – нічого показувати і нікому продавати. Санкції, воєнна мобілізація економіки та потреби фронту витиснули з оборонки всі ресурси. Нових розробок немає, контракти з іноземними замовниками зриваються, а внутрішнє виробництво працює виключно на фронт, – йдеться у повідомленні.

В ЦПД наголосили, що така ж доля спіткала один із найгучніших авіаційних заходів Росії – авіасалон МАКС. За їхньою інформацією, хоча формально все списують на безпекові міркування, насправді це є свідченням технічної деградації Росії.

– Росія більше не може підтримувати ілюзію прогресу. Війна, яку Кремль розв’язав проти України, не лише знищує економіку, а й пожирає науковий, виробничий і людський потенціал, – резюмували в ЦПД.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 240-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: ЦПД

Фото: ЦПД

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