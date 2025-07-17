Трампу не потрібно чекати 50 днів для запровадження санкції проти РФ – МЗС Латвії

Президенту США Дональду Трампу не варто чекати 50 днів для запровадження вторинних санкцій проти Росії.

Про це в коментарі Politico під час Аспенського безпекового форуму заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже.

Латвія закликає США прискорити санкції проти РФ

Очільниця МЗС Латвії схвалила ініціативу Трампа щодо постачання зброї Україні та запровадження до 100% тарифів проти країн, які підтримують торгівлю з РФ.

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Водночас вона наголосила, що Росія ще зберігає військову спроможність, і Захід має діяти рішучіше.

— Ми прагнемо тиску на Росію і послаблення її здатності вести війну. Йдеться не про народ, а про боєздатність, – додала Браже.

Вона також зазначила, що розвіддані союзників свідчать про відсутність ознак, що Путін справді прагне миру.

За словами міністерки, Трамп дійшов того ж висновку після спроб налагодити діалог з Кремлем.

— Із часом стало зрозуміло, що Путін просто дурить усіх і затягує час, – наголосила Байба Браже, коментуючи неефективність переговорів із російським лідером.

Латвійський дипломат закликала міжнародну спільноту не втрачати час на очікування миролюбних кроків до миру від Москви та посилювати тиск на агресора.

— Це має бути раніше, – наголосила глава МЗС.

Браже зазначивши, що немає сенсу давати Путіну додатковий час, поки російська армія продовжує атаки.

Раніше Дональд Трамп заявив, що розмови з російським президентом Володимиром Путіним нічого не значать, адже після них Росія атакує Україну.

Американський президент наголосив, що дуже незадоволений Росією, і погрожує ввести 100% мита через російську агресію в Україні.

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