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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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У Трампа виявили хронічну венозну недостатність: що відомо

Дональд Трамп
Фото: Depositphotos

У президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа виявлено хронічну венозну недостатність під час медичного обстеження.

Проблеми зі здоров’ям у Трампа – у чому причина

Як пише видання The Hill, Трамп пройшов медичне обстеження щодо незначного набряку ніг та синців на руці, яке виявило захворювання вен, поширене серед людей старше 70 років.

Речниця Білого дому Каролін Лівітт під час брифінгу оприлюднила записку лікаря Трампа, в якій детально описано обстеження.

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Зазначається, що американський президент пройшов ультразвукове дослідження та комплексне обстеження, яке включало діагностичне судинне дослідження.

Обстеження виявило, що у 79-річного Трампа є хронічна венозна недостатність.

За даними клініки Клівленда, розташованій у США, цей стан виникає, коли вени ніг людини намагаються перекачувати кров назад до серця, що призводить до її застою.

Лівітт зазначила, що не виявлено ознак тромбозу глибоких вен або артеріальних захворювань, які можуть супроводжуватися закупоренням.

Крім цього, під час медобстеження не помітили факторів, які могли б свідчити про серцеву недостатність, порушення функції нирок чи системні захворювання.

Коментуючи нещодавно фотографії Трампа, на яких видно синці на тильній стороні однієї з рук президента США, лікар пояснив, що такі сліди відповідають нібито незначному пошкодженню м’яких тканин від частого рукостискання та регулярному вживанню аспірину.

У квітні Трамп пройшов комплексний медичний огляд, після якого лікар американського президента написав висновок, де зазначено, що він нібито має чудове здоров’я, а також може виконувати обов’язки головнокомандувача і глави держави.

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