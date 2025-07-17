Україна в пріоритеті: США попередили Швейцарію про затримку Patriot для неї

Міністерство оборони Швейцарії повідомило, що США попередило про затримку постачання системи протиповітряної оборони Patriot для неї, бо в пріоритеті зараз Україна.

Про це йдеться у повідомленні міністерства від 17 липня.

Затримка поставки Patriot: що відомо

Міноборони Швейцарії уточнило, що ці п’ять систем Patriot замовляли ще у 2022 році. Їх мали поставити між 2027 та 2028 роками.

Зараз дивляться

Однак оголошення США означає, що поставки доведеться чекати й надалі.

– Наразі невідомо, скількох систем це стосуватиметься чи стосуватиметься це також поставки керованих ракет. Поки що не можна зробити жодних заяв щодо точних термінів та подальших наслідків для Швейцарії. З’ясування триває, – додали в міністерстві.

Раніше стало відомо про угоду між США та НАТО, згідно якої поставки американської зброї до України будуть оплачувати європейські союзники.

Крім того, Дональд Трамп анонсував відправку додаткових Patriot для України.

Джерело: Міноборони Швейцарії

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