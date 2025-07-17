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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Україна в пріоритеті: США попередили Швейцарію про затримку Patriot для неї

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Міністерство оборони Швейцарії повідомило, що США попередило про затримку постачання системи протиповітряної оборони Patriot для неї, бо в пріоритеті зараз Україна. 

Про це йдеться у повідомленні міністерства від 17 липня.

Затримка поставки Patriot: що відомо

Міноборони Швейцарії уточнило, що ці п’ять систем Patriot замовляли ще у 2022 році. Їх мали поставити між 2027 та 2028 роками. 

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Однак оголошення США означає, що поставки доведеться чекати й надалі. 

– Наразі невідомо, скількох систем це стосуватиметься чи стосуватиметься це також поставки керованих ракет. Поки що не можна зробити жодних заяв щодо точних термінів та подальших наслідків для Швейцарії. З’ясування триває, – додали в міністерстві.

Раніше стало відомо про угоду між США та НАТО, згідно якої поставки американської зброї до України будуть оплачувати європейські союзники. 

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MIM-104 Patriot

Крім того, Дональд Трамп анонсував відправку додаткових Patriot для України. 

Джерело: Міноборони Швейцарії

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