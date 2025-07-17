Жорсткі санкції США можуть призвести до соціального вибуху в Росії – Зеленський

Президент Росії Володимир Путін “не готовий до компромісів” для завершення своєї жорстокої війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю New York Post.

Трамп може змусити Путіна зупинити війну

Але, за його словами, президент Трамп має силу змусити Путіна стати на коліна, пришвидшивши запровадження жорстких санкцій, які можуть спричинити “соціальний вибух” у Росії.

– Він має це відчути, – сказав Зеленський.

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Він додав, що “дуже вдячний” Трампу за підтримку санкцій. Зеленський має на увазі заяву, яку президент США зробив в понеділок про намір запровадити 100% тарифи для країн, які купують російську нафту, якщо Москва не погодиться на мирну угоду.

Зеленський вважає, що шлях до завершення війни, яка триває вже понад три роки, – це змусити Путіна самому захотіти її закінчити.

– Путін не хоче завершення [війни]… тому він просто не готовий до компромісів, – сказав Зеленський.

– Якщо Україні доведеться робити це самотужки, то попереду – дуже довгий шлях із великою кількістю смертей, щоб переконати його, що завершення [конфлікту] є важливим. Бо це не просто слова – потрібні серйозні важелі, – наголосив президент.

Ці слова прозвучали на тлі того, що військова машина Путіна діє дедалі жорстокіше, навмисно атакуючи мирних жителів, включно з немовлятами, за допомогою дронів-камікадзе, які запускають у рекордній кількості.

Російські військові цілять у рятувальників після первинного удару, розповів Зеленський. Повторні атаки – звична практика: Москва запускає додаткові дрони, щоб знищити тих, хто намагається допомогти постраждалим.

Вони б’ють по цивільній інфраструктурі, по житловому будинку, й знають, що приїде швидка, – сказав президент.

– І саме в цей момент, після першого удару, вони роблять паузу. Потім приїжджають машини, люди, які рятують життя – швидка, лікарі, медсестри, ДСНС – і саме тоді, коли вони вже там, завдають повторного удару… Вони знають деталі – коли приїдуть люди, після якої паузи вони зможуть прибути… Вони полюють на пожежників, коли ті гасять вогонь, – розповів Зеленський.

Така затримка дає Путіну ще більше часу для продовження своєї злочинної кампанії – після того, як він вже “грався з Трампом” протягом кількох місяців безрезультатних переговорів із Москвою, сказав Зеленський.

– Путін просто марнував час президента Трампа. Мені дуже хочеться, щоб Сполучені Штати, Конгрес і президент посилили тиск санкціями, і чим раніше це буде зроблено, тим краще, – наголосив він.

Зеленський каже, що розуміє почуття президента США. За його словами, Трамп справді вірив, що Росія хоче завершити війну – але насправді в Кремля не було такого наміру.

– Чесно кажучи, Путін просто брехав йому, що хоче завершити війну, а Зеленський – ні, – і потім президент Трамп побачив, що все навпаки, – сказав він.

– Сьогодні президент Трамп розчарований, бо все це виявилося брехнею, Путін просто водив його за ніс.

У вівторок Трамп заявив, що готовий скоротити встановлений термін, якщо Росія не почне діяти серйозно.

– Думки змінюються дуже швидко – може бути не 50 днів, може значно раніше, – сказав президент.

Зеленський також зауважив, що Трампу очевидно боляче через те, що Москва не поважає людські життя – навіть життя своїх громадян.

– Я думаю, що президент Трамп вірив, що росіяни справді хочуть завершити війну, бо їм шкода людей, які гинуть. І він розчарований, бо ці росіяни не так вже й цінують людське життя, – сказав Зеленський.

– Трамп сприймає смерть людей серйозніше, ніж Путін. Йому боляче – він говорить про це – на відміну від Путіна, якому зовсім не шкода своїх громадян, хоча це його люди.

Путін має втратити підтримку народу

Економічні санкції, які Зеленський назвав “гуманітарним” способом зупинити війну, бо США в такому випадку не вдаються до летальної сили, є потужним методом вплинути на Путіна.

Це пов’язано з тим, що санкції вдаряють по гаманцях звичайних росіян, що може спричинити різке падіння популярності Путіна всередині країни та спротив із боку придушеного населення.

Хоча багато росіян, включно з полоненими, з якими The Post спілкувався у березні, не розуміють мету війни й приватно виступають проти неї, вони не наважуються відкрито говорити через страх, зазначив Зеленський.

Але це може змінитися, якщо вони відчують наслідки.

– Вони бояться, що в них заберуть гроші або посадять до в’язниці [якщо висловляться зараз], – сказав він.

– Але коли людей звільняють, коли роботодавець більше не витримує, бізнес занепадає, економіка скорочується – тоді завжди трапляється соціальний вибух.

За словами Зеленського, Трамп може зупинити війну саме таким шляхом: якщо одержимий владою Путін втратить підтримку свого народу – йому стане не до війни.

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