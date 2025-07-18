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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Британія може приєднатися до закупівлі у США зброї для України

Лондон може почати закуповувати зброю для України
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер натякнув, що Лондон може приєднатися до Німеччини у закупівлі зброї у Сполучених Штатів для України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Переговори між Британією та США про постачання зброї Україні

Переговори про приєднання до пропозиції знаходяться на ранній стадії між Британією, США та іншими європейськими країнами.

Зараз дивляться

Як зазначив співрозмовник Bloomberg, рішення з цього питання ще не ухвалено.

Британський прем’єр зробив заяву під час спільної пресконференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, відповідаючи на питання про можливість приєднання до плану президента США Дональда Трампа постачати ракети Patriot Україні через європейських союзників.

— Ми працюємо із союзниками над наданням можливостей, а також підтримкою, яка стоїть за цим, щоб переконатися, що будь-який потенціал буде ефективним в Україні, – заявив Стармер.

Детальні умови потенційної участі Лондона у закупівлях зброї для України мають бути обговорені під час подальших переговорів між союзниками.

Нагадаємо, що 14 липня Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, згідно з якою постачання американської зброї в Україну будуть оплачувати європейські союзники.

Однак кілька країн НАТО вирішили не брати участь в ініціативі американського лідера.

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