Чому Ізраїль бомбить Сирію і як це пов’язано з друзами

У середу ізраїльські військові завдали авіаційного удару по Дамаску, влучивши в штаб-квартиру Міністерства оборони Сирії.

Цей удар стався на фоні загострення бойових дій між урядовими силами та збройними формуваннями друзів у місті Ес-Сувейда на півдні країни.

Факти ICTV дізнавалися, чому Ізраїль бомбить Сирію та хто такі друзи.

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Чому Ізраїль бомбить Сирію: причини конфлікту

Ізраїльська операція виникла на тлі міжрелігійного конфлікту на південному кордоні Сирії, де між друзами та бедуїнами-сунітами відбулися сутички. Унаслідок атак у вівторок і середу загинули щонайменше троє людей, десятки були поранені, серед них жінки та діти.

Після цього сирійський уряд разом із лідером друзів оголосили про припинення вогню.

Керівники Ізраїлю повідомили, що завдали ударів, щоб захистити представників друзької релігійної громади на півдні Сирії, де спалахнули бойові дії.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ізраель Кац у спільній заяві наголосили, що Ізраїль прагне не допустити шкоди друзам у Сирії через тісні історичні та сімейні зв’язки із друзами, які живуть в Ізраїлі.

Вони також заявили, що діють задля демілітаризації району, який межує з ізраїльським кордоном.

החלו המכות הכואבות pic.twitter.com/1kJFFXoiua — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 16, 2025

Сирійські урядові війська були направлені до провінції Сувейда, де більшість населення становлять друзи, у відповідь на зіткнення друзів з сунітськими бедуїнами. Проте друзи виступили проти військової присутності сирійських сил у регіоні.

У вівторок Ізраїль завдав ударів по військових об’єктах Сирії після того, як окремі друзькі загони спробували перешкодити доступу сирійської армії до Сувейда.

Після повалення режиму Башара Асада окремі меншини, зокрема друзи, висловили занепокоєння щодо можливих переслідувань з боку інших релігійних і бойових угруповань.

Хто такі друзи та чому Ізраїль їх захищає

Друзи – це релігійна меншина, що мешкає в Сирії, Лівані, Йорданії та Ізраїлі. Вони походять з ісламу, але також включають вчення інших релігій і мають унікальну теологію, яка формувалась протягом століть. Найважливіша для них релігійна фігура – Іофор, тесть Мойсея.

В Ізраїлі живе близько 150 тис. друзів. На відміну від палестинців, друзи проходять військову службу в армії Ізраїлю. Понад 20 тис. друзів мешкають на Голанських висотах.

З 1981 року друзи по обидва боки кордону між Ізраїлем і Сирією були розділені, але падіння режиму Асада відкриває можливості для відновлення контактів.

Джерело : The Washington Post

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