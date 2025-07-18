Стосується українців: у ЄС планують втричі збільшити плату за в’їзд для іноземців

Європейська комісія ініціює збільшення майже втричі розміру збору за отримання дозволу на поїздки до Європейського Союзу для громадян третіх країн, які користуються безвізовим режимом.

Зміни відбуватимуться в рамках запуску Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS).

Плата за в’їзд до країн ЄС збільшиться до €20

Як повідомляє пресслужба Єврокомісії, початковий розмір збору, затверджений у 2018 році, складав €7.

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У зв’язку зі зростанням інфляції та збільшенням операційних витрат, Єврокомісія пропонує підвищити плату до €20 за одну заявку. Дозвіл буде дійсний протягом трьох років.

У Брюсселі наголошують, що оновлена сума відповідає практиці аналогічних систем, які діють у низці інших країн.

Мова йде про Електронний дозвіл на подорожі до Великої Британії (ETA) та Електронну систему авторизації подорожей до США (ESTA).

Наступним етапом стане розгляд цієї пропозиції Радою ЄС та Європарламентом. Вони мають два місяці на ухвалення рішення.

Нові правила набудуть чинності після офіційного запуску системи ETIAS, який заплановано на останній квартал 2026 року.

У документі наголошується, що від сплати збору будуть звільнені діти до 18 років, особи, яким понад 70 років, а також члени сімей громадян ЄС або громадян третіх країн, які мають право на вільне пересування територією Євросоюзу.

ETIAS стане складовою нової цифрової архітектури безпеки ЄС, спрямованої на посилення контролю за в’їздом іноземців та одночасне спрощення подорожей для громадян країн з безвізовим режимом.

Після впровадження системи всі громадяни третіх країн, які не потребують візи для в’їзду до ЄС, зокрема й українці, зобов’язані будуть перед поїздкою заповнити онлайн-заявку.

Її розгляд здійснюватиметься автоматично, в більшості випадків дозвіл буде видано протягом кількох хвилин.

Раніше в Єврокомісії наголошували, що впровадження системи ETIAS не означає повернення до візового режиму для країн, які мають безвіз із ЄС.

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