Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Ми рекомендуємо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
В Албанії загинула українка, рятуючи свою доньку
Волинська трагедія: Навроцький закликав Зеленського почати масштабні ексгумації жертв
Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

У Білому домі озвучили наслідки для РФ, якщо за 50 днів не буде припинення вогню

Дональд Трамп і Володимир Путін
Фото: Getty Images

Якщо Москва не погодиться на мир в Україні, тоді дуже високі тарифи та вторинні санкції запровадять проти РФ та країн, які купують російську нафту.

Про це заявила речниця Білого дому Каролін Лівітт під час брифінгу в Вашингтоні.

Білий дім про санкції проти РФ у разі відмови від миру

За словами речниці Білого дому, якщо протягом заявлених президентом США Дональдом Трампом 50 днів не вдасться укласти мирну угоду та Росія відмовиться від припинення вогню, то на Москву чекатимуть дуже високі тарифи та вторинні санкції.

Зараз дивляться

Лівітт стверджує, що країни, які закуповують російську нафту, також опиняться під обмеженнями, що завдасть величезної шкоди економіці РФ.

Вона наголосила, що Трамп дуже прагне, щоб російсько-українська війна завершилася дипломатичним рішенням, адже чинна адміністрація США витратила багато часу, намагаючись вирішити це питання.

Речниця Білого дому пояснила, що американський президент хоче зупинити вбивства та врятувати життя.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що дає Росії 50 днів для укладення угоди про припинення війни в Україні, інакше на Росію чекають санкції та інші обмеження.

Читайте також
Жорсткі санкції США можуть призвести до соціального вибуху в Росії – Зеленський
Зеленський

Джерело: White House

Пов'язані теми:

Білий дімВійна в УкраїніДональд ТрампСанкції проти Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь