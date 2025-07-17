У Білому домі озвучили наслідки для РФ, якщо за 50 днів не буде припинення вогню

Якщо Москва не погодиться на мир в Україні, тоді дуже високі тарифи та вторинні санкції запровадять проти РФ та країн, які купують російську нафту.

Про це заявила речниця Білого дому Каролін Лівітт під час брифінгу в Вашингтоні.

Білий дім про санкції проти РФ у разі відмови від миру

За словами речниці Білого дому, якщо протягом заявлених президентом США Дональдом Трампом 50 днів не вдасться укласти мирну угоду та Росія відмовиться від припинення вогню, то на Москву чекатимуть дуже високі тарифи та вторинні санкції.

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Лівітт стверджує, що країни, які закуповують російську нафту, також опиняться під обмеженнями, що завдасть величезної шкоди економіці РФ.

Вона наголосила, що Трамп дуже прагне, щоб російсько-українська війна завершилася дипломатичним рішенням, адже чинна адміністрація США витратила багато часу, намагаючись вирішити це питання.

Речниця Білого дому пояснила, що американський президент хоче зупинити вбивства та врятувати життя.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що дає Росії 50 днів для укладення угоди про припинення війни в Україні, інакше на Росію чекають санкції та інші обмеження.

Джерело : White House

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