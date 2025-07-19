Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні
Палата представників Сполучених Штатів проголосувала за продовження військової допомоги Україні.
Про це повідомив конгресмен-республіканець Дон Бейкон у соціальній мережі X.
Палата представників підтримала продовження допомоги Україні
За словами Бейкона, продовження надання військової допомоги схвалили переважною більшістю. 353 конгресмени проголосували за, тоді як 76 – проти.
Двопартійна підтримка дозволить просунути законопроєкт про допомогу Україні HR4016 до Сенату.
This morning the House overwhelmingly voted to continue providing military support to Ukraine by a 353-76 vote. pic.twitter.com/TktdCiD7fs
— Rep. Don Bacon (@RepDonBacon) July 18, 2025
Вже у Сенаті текст законопроєкту можуть змінити, ухвалити без змін або відхилити. Якщо Сенат схвалить документ, то його направлять на підпис президенту США Дональду Трампу.
Нещодавно Трамп підтвердив у Білому домі під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, що погодився на угоду про постачання зброї Україні.
Він розповів, що Вашингтон уклав угоду, згідно з якою надсилатиме зброю до НАТО, а країни Організації Північноатлантичного договору платитимуть за неї.