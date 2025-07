Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні

Палата представників Сполучених Штатів проголосувала за продовження військової допомоги Україні.

Про це повідомив конгресмен-республіканець Дон Бейкон у соціальній мережі X.

За словами Бейкона, продовження надання військової допомоги схвалили переважною більшістю. 353 конгресмени проголосували за, тоді як 76 – проти.

Двопартійна підтримка дозволить просунути законопроєкт про допомогу Україні HR4016 до Сенату.

This morning the House overwhelmingly voted to continue providing military support to Ukraine by a 353-76 vote. pic.twitter.com/TktdCiD7fs

— Rep. Don Bacon (@RepDonBacon) July 18, 2025