Президент Азербайджану Алієв порадив українцям не миритися з окупацією

Президент Азербайджану Ільхам Алієв звернувся до України з ключовою порадою, що держава не повинна миритися з окупацією жодної частини своєї території.

Про це Ільхам Алієв заявив під час виступу на Шушинському медіафорумі.

Президент Азербайджану про шлях до відновлення України

Журналісти запитали в президента Азербайджану про те, що він може порадити Україні як лідер нації, яка відновила територіальну цілісність після трьох десятків років.

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Ільхам Алієв зазначив, що вже колись відповідав на подібне запитання кілька років тому. За його словами, цього разу відповідь також не відрізнятиметься.

– Думаю, що це співзвучно зі сподіванням українського народу. Ніколи не погоджуватися на окупацію – це головна порада. Це те, що робили ми, – стверджує він.

Алієв розповів історію Азербайджану, зазначивши, що період Першої Карабаської війни був дуже складним і трагічним для країни через численні жертви. Водночас післявоєнний період був непростим.

Проте поступово Азербайджан почав відроджуватися, а також замислився над поверненням окупованої території. Країна не погоджувалася з такими реаліями, тому почала створювати нові у 2020 році.

Ільхам Алієв звернув увагу, що він був президентом Азербайджану 17 років перед поверненням окупованих територій. Він не приховує, що були моменти, коли віра в справедливість фактично зникала.

Однак була важливою консолідація суспільства, яка дала йому моральну силу як президенту Азербайджану та головнокомандувачу – це стало вирішальним фактором, стверджує Алієв.

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