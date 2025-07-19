Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Ми рекомендуємо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після перших матчів у єврокубках
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

У Лос-Анджелесі авто протаранило натовп – щонайменше 30 постраждалих

Авто в'їхало у натовп у Лос-Анджелесі
Фото: Getty Images

У Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, автомобіль протаранив натовп людей біля нічного клубу на бульварі Санта-Моніка. Внаслідок інциденту відомо про щонайменше 30 постраждалих.

Про це повідомляють Associated Press та CNN.

Автомобіль в’їхав у натовп у Лос-Анджелесі

У пресслужбі пожежної охорони Лос-Анджелеса повідомили, що потерпілих доставили до місцевих лікарень і травматологічних центрів.

Зараз дивляться

За даними департаменту поліції міста, семеро постраждалих були доставлені в критичному стані, шестеро перебувають у важкому, а 10 – у задовільному.

У натовп людей, які стояли у черзі біля нічного клубу, врізався автомобіль марки Nissan Versa. Він також зачепив фудтрак із тако та стійку паркувальника.

Пресофіцер також повідомив, що парамедики виявили в одного з пацієнтів вогнепальне поранення.

— Це буде велике розслідування за участю поліції Лос-Анджелеса, – сказав капітан Адам Ван Герпен.

За його словами, люди, які перебували в клубі, вийшли, щоби надати першу допомогу постраждалим до прибуття бригад швидкої допомоги.

Читайте також
Святкування перемоги Ліверпуля обернулося трагедією: авто протаранило натовп фанатів
автомобіль наїхав на футбольних уболівальників

Пов'язані теми:

АвтомобілістиЛос-АнджелесСША
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь