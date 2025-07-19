У Лос-Анджелесі авто протаранило натовп – щонайменше 30 постраждалих

У Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, автомобіль протаранив натовп людей біля нічного клубу на бульварі Санта-Моніка. Внаслідок інциденту відомо про щонайменше 30 постраждалих.

Про це повідомляють Associated Press та CNN.

Автомобіль в’їхав у натовп у Лос-Анджелесі

У пресслужбі пожежної охорони Лос-Анджелеса повідомили, що потерпілих доставили до місцевих лікарень і травматологічних центрів.

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За даними департаменту поліції міста, семеро постраждалих були доставлені в критичному стані, шестеро перебувають у важкому, а 10 – у задовільному.

NEW: A car plowed into a crowd near Santa Monica Blvd and Vermont in East Hollywood, injuring over 20 people. Driver reportedly lost consciousness, hit a taco cart, then slammed into a crowd outside a club. At least 3 critical, 6 serious. pic.twitter.com/lkllOL6Ipk — Christopher Webb (@cwebbonline) July 19, 2025

У натовп людей, які стояли у черзі біля нічного клубу, врізався автомобіль марки Nissan Versa. Він також зачепив фудтрак із тако та стійку паркувальника.

Пресофіцер також повідомив, що парамедики виявили в одного з пацієнтів вогнепальне поранення.

— Це буде велике розслідування за участю поліції Лос-Анджелеса, – сказав капітан Адам Ван Герпен.

За його словами, люди, які перебували в клубі, вийшли, щоби надати першу допомогу постраждалим до прибуття бригад швидкої допомоги.

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