У Лос-Анджелесі авто протаранило натовп – щонайменше 30 постраждалих

У Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, автомобіль протаранив натовп людей біля нічного клубу на бульварі Санта-Моніка. Внаслідок інциденту відомо про щонайменше 30 постраждалих.

Про це повідомляють Associated Press та CNN.

У пресслужбі пожежної охорони Лос-Анджелеса повідомили, що потерпілих доставили до місцевих лікарень і травматологічних центрів.

За даними департаменту поліції міста, семеро постраждалих були доставлені в критичному стані, шестеро перебувають у важкому, а 10 – у задовільному.

NEW: A car plowed into a crowd near Santa Monica Blvd and Vermont in East Hollywood, injuring over 20 people.

Driver reportedly lost consciousness, hit a taco cart, then slammed into a crowd outside a club.

At least 3 critical, 6 serious. pic.twitter.com/lkllOL6Ipk

— Christopher Webb (@cwebbonline) July 19, 2025