У Ростовській області через атаку дронів стався колапс на залізниці: що відомо

У Ростовській області стався колапс на залізниці після пошкодження мережі на перегоні внаслідок атаки безпілотників затримуються понад 50 поїздів далекого прямування.

Про це повідомляють Російська залізнична дорога та пропагандистські Telegram-канали.

Атака БПЛА у Ростовській області: колапс на залізниці

Російська залізниця повідомила, що у зв’язку з пошкодженням контактної мережі через падіння уламків дронів на перегоні Лиха – Замчалово в Ростовській області затримано понад 50 поїздів далекого прямування.

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Також було скасовано низку приміських електричок.

Через три години рух потягів на перегоні відкрили двома коліями після того, як на станції Лиха подали напругу у контактну мережу.

В.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив обрив лінії електропередачі та знеструмлення вантажного і пасажирського складів. Він зазначив, що на цій ділянці сталася затримка у розкладі руху та було організовано реверсивний рух поїздів.

Російське Міноборони звітувало про нібито перехоплення 24 безпілотників над Ростовською областю РФ.

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